Минниханов: «Банкротство не всегда вина предпринимателя, здесь и мы недорабатываем»

Число заявлений о банкротстве граждан, поступивших в Арбитражный суд РТ, в 2021 году выросло вдвое. Произошел рост и числа заявлений о банкротстве юрлиц. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал судей серьезнее относиться к рассмотрению этой категории дел, чтобы соблюсти интересы всех сторон, в том числе и органов власти.

Число заявлений о банкротстве граждан, поступивших в Арбитражный суд РТ, в 2021 году выросло вдвое Фото: president.tatarstan.ru

«Предприниматели должны быть уверены в объективности судебной защиты»

Выступая на совещании по итогам работы Арбитражного суда Татарстана за 2021 год, Президент РТ отметил, что зачастую процедура банкротства заканчивается ликвидацией юрлица или списанием долгов гражданину, но причина их возникновения не изучается.

«Это вопрос и рабочих мест, и налоговой базы. Поэтому в ситуацию банкротства надо поглубже вникать — какие причины, почему. И не всегда это вина предпринимателя, здесь и мы недорабатываем», — сказал руководитель республики.

Минниханов добавил, что «обеспечение баланса интересов публичных органов и частных лиц при рассмотрении таких категорий дел — сложная, но необходимая задача». По его словам, процедуру банкротства следует проводить таким образом, чтобы максимально были выполнены обязательства должника как перед государством, так и перед кредиторами.

«Безусловно, предпринимательская деятельность всегда связана с риском, возникновением споров, поэтому большое значение имеет уверенность предпринимателей в объективности механизма судебной защиты своих прав. Это может обеспечиваться только высоким профессиональным уровнем судейского корпуса, законами и обоснованными решениями», — подчеркнул Президент РТ.

В Год цифровизации Минниханов призвал активнее внедрять цифровые технологии, что позволит повысить уровень доступности судебной системы, ускорит процесс судопроизводства, сократит временные затраты и серьезно облегчит работу аппарата Арбитражного суда.

«Способы участия в судебных заседаниях дополнены использованием системы веб-конференций. Предоставляется возможность подачи документов через портал Госуслуг. Результатом этого должно стать эффективное дистанционное взаимодействие между Арбитражным судом и предпринимателями», — резюмировал он.

Рустам Минниханов призвал судей серьезнее относиться к рассмотрению дел о банкротстве, чтобы соблюсти интересы всех сторон Фото: president.tatarstan.ru

«Продолжается тенденция по существенному росту заявлений о банкротстве граждан»

Председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков сообщил, что в 2019 году поступило 2,1 тыс. заявлений о банкротстве граждан, рассмотрено 1,2 тыс. дел. В 2020 году таких заявлений было 3,8 тыс., при этом более 2 тыс. дел было рассмотрено.

«А в прошлом году эти показатели уже составили 5,7 тыс. заявлений и 4,1 тыс. рассмотренных дел. Рост поступивших заявлений по сравнению с 2020 годом достиг около 50%, а в отношении рассмотренных дел показатель увеличился более чем в два раза – на 106%, – констатировал он. – Продолжает прослеживаться тенденция по существенному росту поступивших и рассмотренных заявлений о несостоятельности граждан».

Докладчик отметил, что соответственно продолжает существенно расти и количество рассмотренных обособленных споров в делах о банкротстве. Так, в 2019 году рассмотрено 21,2 тыс. таких споров, в 2020 году – 27,6 тыс., а в прошлом году – уже 40,4 тыс. «Только по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост данного показателя на 46%», – подчеркнул он.

По словам председателя Арбитражного суда РТ, такая картина наблюдается в целом по стране. «Учитывая непрекращающуюся, непрерывную и столь стремительную динамику в отношении дел о банкротстве граждан совершенствуется действующее законодательство, вырабатываются новые механизмы, направленные на снижение нагрузки на суды по данной категории споров», – заявил он.

Боровков напомнил, что еще в 2020 году появилась внесудебная процедура банкротства, функции проведения которой возложены на Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. «Данным механизмом могут воспользоваться граждане, обремененные обязательствами от 50 до 500 тыс. рублей. В прошлом году в многофункциональные центры республики поступило 406 таких заявлений, из которых 110 заявлений приняты в производство. И по 66 из них процедура уже завершена», – рассказал он.

«Но даже несмотря на это, судебное производство по банкротству граждан продолжает расти. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев озвучил намерение инициировать увеличение предельной суммы задолженности гражданина при ведении внесудебной формы банкротства с 500 тыс. рублей до полутора миллионов», – продолжил докладчик.

Максим Боровков: «Эти показатели существенно выше, чем в 2020 году. Рост по поступившим заявлениям наблюдаем около 75%, а по рассмотренным – 103%, также в два раза» Фото: president.tatarstan.ru

«У нас идет вал этих дел»

Максим Боровков рассказал, что произошел рост количества заявлений и в сфере банкротства юридических лиц. Так, в прошлом году в Арбитражный суд поступило 1,6 тыс. таких заявлений, рассмотрено 1,3 тыс. дел.

«Эти показатели существенно выше, чем в 2020 году. Рост по поступившим заявлениям наблюдаем около 75%, а по рассмотренным – 103%, также в два раза», – уточнил докладчик.

Об увеличении дел о банкротстве заявил и председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников, говоря об изменении в структуре экономических споров.

«Все большее количество занимают дела и обособленные споры о банкротстве. Почти двукратный рост в округе по отношению к 2020 году – банкротство юридических лиц, на 88% к уровню 2020 года, почти в три раза по отношению к 2019 году выросло количество дел о банкротстве граждан. У нас идет вал этих дел», – подчеркнул он.

Плотников добавил, что доля дел и обособленных споров, связанных с банкротством, в общей структуре дел постоянно повышается. «В 2019 году такая доля составляла 35%, в 2020 году – уже 50%, а в 2021-м – практически 70%», – сказал он.

При этом, по его словам, несмотря на нагрузку, судьи справляются и своевременно рассматривают дела.

Об увеличении дел о банкротстве заявил и Денис Плотников, говоря об изменении в структуре экономических споров Фото: president.tatarstan.ru

«Нагрузка судей за прошлый год выросла на 28%»

Председатель Арбитражного суда Татарстана сообщил, что нагрузка судей за прошлый год выросла на 28% по сравнению с 2020 годом. «Общее количество рассмотренных в 2021 году дел и прочих заявлений, определяющих реальную нагрузку на судей, составляет 74,1 тыс.», – поделился данными Боровков.

Он уточнил, что в прошлом году нагрузка на судью достигала 124 дела в месяц. Для сравнения: в 2019 году данный показатель составлял 101 дело в месяц, а в 2020-м – 98. В настоящее время в Арбитражном суде Татарстана работает 71 судья.

«Судьями принимаются меры по обеспечению доступа к альтернативным способам разрешения споров. В первую очередь это такие известные альтернативные средства в разрешении сложившихся споров, как третейское разбирательство, медиация как внесудебный порядок урегулирования спора и досудебный порядок урегулирования спора», – отметил председатель Арбитражного суда РТ.

Боровков посетовал на то, что эти механизмы используются не так часто. «Наверное, это не совсем правильно», – добавил он.

Говоря о качестве судебной работы, докладчик заметил, что в прошлом году в апелляционных и кассационных инстанциях обжаловано 8,9 тыс. судебных актов, или 13% от общего числа принятых судебных актов, включая заявления в делах о банкротстве. Обжалование судебных актов по сравнению с 2020 годом снизилось на 3,2%. Судами проверочных инстанций изменено 1,3 тыс. актов.

«Статистическая отчетность – это не единственный способ оценки качества работы судей. Я думаю, что судья не должен принимать решение в страхе, только бы не допустить отмену. Тоже неверный подход. Но относиться к своим решениям с должной долей самокритики – это необходимо, важно. Это сложно, не всегда приятно, но это часть нашей работы. Этот анализ мы должны проводить постоянно и давать себе отчет по каждому принятому решению, в том числе по отмененному. В целом картина по качеству работы неплохая», – заключил он.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru