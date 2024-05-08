Рустам Минниханов: 9 мая 1945 года — священное событие в героической истории нашей страны

День Победы — одно из главных событий в героической истории России. Такими словами начал заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Девятое мая 1945 года — священное событие в героической истории нашей страны», — заявил руководитель республики, после чего попросил включить короткометражный фильм о событиях тех лет и воспоминаниях участников войны.

После показа короткометражки Минниханов выразил уверенность, что каждый житель России должен знать и помнить о происходившем во времена войны.

Он подчеркнул, что сегодня нравственный долг россиян — не допускать искажения исторической правды о войне и сохранять завещанные предками традиции дружбы и взаимопомощи.

Рустам Минниханов также отметил, что сыны Татарстана во все времена мужественно защищали свою землю.

«Сегодня Вооруженные силы России отстаивают интересы страны в ходе СВО. Мы бесконечно благодарны нашим героям за мужество и преданность Родине», — заключил Раис Татарстана и объявил минуту молчания в память о всех погибших при защите Отечества.

В свою очередь заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что основными задачами республиканского оргкомитета является формирование единых подходов к оказанию социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также организация военно- и гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Татарстана.

По ее словам, по данным на 1 мая 2024 года на территории республики проживают 195 непосредственных участников Великой Отечественной войны. «Время неумолимо, с каждым днем ветеранов становится все меньше», — констатировала она.

Фазлеева напомнила, что в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в этом году произведена единовременная выплата всем ветеранам войны. Кроме того, от имени Раиса РТ всем им, в том числе и проживающим на подшефных территориях ЛНР, в Лисичанске и Рубежном, вручены подарочные наборы и персонализированные поздравления.