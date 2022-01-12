Рустам Минниханов: 2021 год порадовал нас успехами татарстанских волейбольных клубов

Президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с игроками, тренерами и руководителями волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо-Ак Барс», выигравших Кубок России. Он поздравил их с победой и подчеркнул, что именно благодаря таким событиям волейбол остается одним из самых популярных видов спорта в республике.

«Завершившийся 2021 год вновь порадовал нас успехами наших прославленных волейбольных клубов. Искренне рад поздравить вас с блестящими и заслуженными победами в Кубке России. Во время игр вы продемонстрировали высочайшее профессиональное мастерство, командный дух и веру в победу. Благодаря достижениям наших профессиональных клубов волейбол в республике получил импульс для дальнейшего развития и становится все более популярным», — обратился к собравшимся Рустам Минниханов.

Он выразил надежду, что поддержка болельщиков и руководства республики и в дальнейшем будет стимулировать волейболистов на новые победы и высокие спортивные достижения.

Мужской волейбольный клуб «Зенит — Казань» стал обладателем Кубка России в десятый раз, а для женского клуба «Динамо — Ак Барс» эта победа стала седьмой.

Президент Татарстана наградил руководителей и главных тренеров обоих клубов, а также вручил им денежный сертификат.

«Хоть Россия и большая, но кубка по волейболу только два — женский и мужской, и оба в Татарстане. А в этом году мы его не просто выиграли, мы его просто вернули. Было время, когда он у нас был шесть лет подряд. Надеюсь, что трофей задержится в Казани очень надолго, будем им дорожить», — отметил президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Контюков.

Волейболисты тоже подготовили подарок для Рустама Минниханова. Капитаны команд Александр Волков и Ирина Королева вручили Президенту республики памятные медали и кубок.