Рустам Калимуллин сложил полномочия главы Высокогорского района

Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин сегодня покинул свой пост. Отставку главы приняли депутаты районного совета, заседание которого проходило при участии председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Одновременно с Рустамом Калимуллиным в отставку также подал руководитель исполнительного комитета Дамир Шайдуллин. Руководство в районе принял Равиль Хисамутдинов, который ранее занимал должность главы Апастовского района РТ.

«Сегодняшняя внеочередная сессия во многом связана с прошедшими в сентябре выборами в Государственную Думу России. Как вы знаете, я баллотировался в качестве кандидата в депутаты по федеральному округу в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия». По итогам голосования был избран депутатом Госдумы восьмого созыва. В связи с этим я должен сложить полномочия главы муниципального образования», — обратился к участникам внеочередной сессии Совета Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин.

После этого перед депутатами поставили вопрос о досрочном прекращении полномочий Рустама Калимуллина. Положительное решение было принято единогласно, бывшему главе района пожелали успешной и продуктивной работы на новом посту в качестве депутата Госдумы РФ от Татарстана.

Рустам Калимуллин проработал в должности главы Высокогорского района 11 лет. До этого он руководил Тюлячинским и Мамадышским районами. Рустам Калимуллин родился 2 января 1958 года в деревне Казаклар Сабинского района республики.

В начале 1980-х годов он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном», в настоящее время является кандидатом сельскохозяйственных наук, также имеет почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства РТ.

Ранее стало известно о том, что главой Апастовского района избран Айрат Зиганшин. Его предшественник Равиль Хисамутдинов досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на работу в Высокогорский район. Сегодня же Фарид Мухаметшин вручил Равилю Хисамутдинову медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Кроме того, по предложению муниципальных депутатов Равилю Хисамутдинову было присвоено звание «Почетный гражданин Апастовского района».