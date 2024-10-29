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Рустам Гаязов о судах во «Флоте РТ»: «Ковшик дегтя в бочке меда»
Неисправные суда во «Флоте РТ» – это не ложка, а ковшик дегтя в бочке меда. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» по противодействию коррупции сообщил замначальника управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.
«Часть приобретенного пассажирского транспорта находится в плачевном состоянии. У одного метеора нет двигателя и винтов, несколько других судов не на плаву. Чтобы это исправить, потребуются большие деньги. На покупку судов потратили более миллиарда рублей, и большая часть из них исправна и ходит в рейсы. Неисправные суда – это не ложка, а ковшик дегтя в бочке меда», – сказал он.
По его словам, если бы каждый выполнял свою работу должным образом, то этого бы не случилось. Помимо этого, «Флот РТ», заключал контракты на ремонт судов с предпринимателями по завышенной цене. В одном из контрактов стоимость была завышена почти на восемь миллионов рублей.
«Был такой случай, когда предпринимателю перечислили два миллиона рублей на реставрацию кресел, а тот всю работу отдал подрядчику и заплатил ему всего 700 тысяч рублей», – дополнил он.
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