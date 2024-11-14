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Рустам Гаязов: Необходимо предупреждение коррупции во всех сферах
Необходимо предупреждение коррупции во всех сферах, как в секторе госуправления, так и в бизнесе. Об этом заявил замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
«Сегодня государство делает очень много для развития бизнеса. Однако недобросовестность некоторых представителей своего дела, пользующихся незаконными методами при получении доступа к государственным и муниципальным закупкам и бюджетным средствам, негативно сказывается на экономике республики и инвестиционном климате. Все это ограничивает здоровую конкуренцию», – сказал Гаязов на сессии по управлению коррупционными рисками.
По его словам, в Татарстане профилактика коррупции используется для достижения прагматичных целей. Речь идет о выявлении и минимизации условий для проявления коррупции и сокращении коррупционных рисков.
Гаязов подчеркнул, что Татарстан одним из первых в России принял закон о противодействии коррупции. Этот документ позволил республике длительное время «осуществлять опережающее правовое регулирование в этой области и дал ряд инструментов для этой работы», заметил он.
В частности, были разработаны республиканские, муниципальные и ведомственные программы по антикоррупционной политике, начали проводить антикоррупционную экспертизу, а также появилась господдержка общественной деятельности по противодействию коррупции.
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