Рустам Гатин о лисичанах: «Когда узнают, что мы из Татарстана, плачут от радости»

Рустам Гатин: «За два года более 30 тысяч человек мы накормили, более 200 устроили на работу, кто-то нашел семью»

Фото: Юлия Черепнина

«Понимаешь, что есть очень много людей, которым ты можешь спасти жизнь»

Никто не обязывал челнинского предпринимателя оставлять свою налаженную жизнь, успешный бизнес, никто не командировал его к нам. Он сам себя командировал. Человек, четверть века проработавший в сфере общественного питания, прошедший путь от официанта и повара до руководителя и владельца предприятия, не мог спокойно оставаться в своей благополучной жизни, зная, что за полторы тысячи километров людям холодно и голодно.

«В моем городе я руковожу компанией "Полевая кухня", – рассказывал Рустам прошлой осенью, – у меня коммерческий проект, я – предприниматель, занимаюсь организацией питания на масштабных мероприятиях, где присутствуют тысячи людей. Решил, что можем кормить бездомных, нуждающихся, которым важно здесь и сейчас поесть. И по пути, чтобы это была не просто раздача еды, мы решили сбить напряжение в обществе. Человек голодный и холодный способен на преступление. А накормили и одели – сердце смягчается, начинают возникать вопросы, где жить, работать. Все так закрутилось, к нам начали присоединяться юристы, психологи, врачи, у нас появился павильон, сделали кабинеты, отопление, парикмахерскую, гардероб, собралось огромное количество волонтеров. Бездомные начали получать работу, к нам стали подтягиваться работодатели, заключили соглашения с центром занятости, нас поддержал мэр города… За два года более 30 тысяч человек мы накормили, более 200 устроили на работу, кто-то нашел семью».

«Да, я сейчас нахожусь не в самых лучших условиях, но когда я знаю, что за нашей спиной Татарстан, я ни в чем не сомневаюсь» Фото: Юлия Черепнина

Это было в мирных и благополучных Набережных Челнах. Возможности отправиться в разрушенный Лисичанск Рустам Гатин добивался несколько месяцев. Нашел единомышленников, ждал, задавал вопросы, снова ждал, не зная, что те, кто «не пускает», работают над тем, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность.

«Когда понимаешь, что есть очень много людей, которым ты можешь спасти жизнь... – вспоминает он свое состояние год назад. – У меня четыре полевых кухни. Если их вместе запустить, я смогу кормить 40 тысяч человек. Я вообще очень люблю людей, это и подтолкнуло к тому, чтобы начать помогать».

Сегодня, пожалуй, нет в Лисичанске людей, которые бы не знали, что такое «полевая кухня», «еда специального назначения», кто такой Рустам Фото: Юлия Черепнина

Два миллиона «спасибо» услышали татарстанские волонтеры

Сегодня, пожалуй, нет в Лисичанске людей, которые бы не знали, что такое «полевая кухня», «еда специального назначения», кто такой Рустам. Горячие обеды, вкусная «татарская каша» доставляется в пункты временного размещения, больницу, детские сады, центры гуманитарной помощи, развозится по городу… За год роздано два миллиона порций. Два миллиона «спасибо» услышали улыбчивые татарстанские волонтеры, приехавшие кормить город.

«Два миллиона порций! Это больше, чем за всю мою жизнь, за 25 лет работы в сфере питания мною накормлено в моем городе и в республике, – улыбается Рустам, – причем здесь именно накормлены нуждающиеся, не праздничное угощение готовим, а еду для жизни. Здесь я понял, что не зря эту профессию выбрал. На самом деле, не раз уже убеждался, а здесь подтвердил».

Проект Рустама Гатина – единственный в своем роде. Команда из шести человек (профессиональный повар – только он сам) ежедневно кормит пять тысяч человек в зоне СВО. Команда за это время поменялась полностью. Здесь успели поработать разные люди: близкий друг и духовный наставник Гатина, имам мечети Абдурашид хазрат, депутат горсовета Набережных Челнов от Партии Роста, генеральный директор строительной компании «СтройТраст» Раиль Минегалиев, врачи, спортсмены.

«Два миллиона порций! Это больше, чем за всю мою жизнь, за 25 лет работы в сфере питания мною накормлено в моем городе и в республике» Фото: Юлия Черепнина

«Вся команда поменялась, кроме меня: я просто не имею права поменяться, – шутит Рустам и продолжает с горячностью: – Нас шесть человек, мы справляемся благодаря нашему государству, республике, городу Набережные Челны, предпринимателям. Моих финансовых возможностей хватило бы не больше, чем на месяц. Но все включились. Особенно мэр нашего города Наиль Гамбарович Магдеев, который стабильно снабжает нас всем необходимым, начиная от продуктов питания, заканчивая снаряжением, обмундированием, топливом, деньгами на нашу жизнь. Ребята сейчас получают командировочные за эту работу. Мы все абсолютно довольны и работаем. Я ни капли не жалею, что мы здесь. Я настолько доволен, рад и горд – все, как я хотел, сейчас так и идет. Ни один человек из руководства Татарстана и ЛНР, Набережных Челнов и Лисичанска не пытается навязать мне свое мнение и переделать мою работу под себя. Да, я сейчас нахожусь не в самых лучших условиях, но когда я знаю, что за нашей спиной Татарстан, я ни в чем не сомневаюсь».

«В новой команде некоторые правила поменял, особенно правила бдительности, безопасности. У нас все получается, мы справляемся» Фото: Юлия Черепнина

«Когда узнают, что мы из Татарстана, появляются на глазах слезы радости»

Конечно, год, проведенный вместе с Лисичанском, стал особенным в жизни Рустама Гатина. Он знает и чувствует, что очень изменился. Понимает, что как руководитель – усовершенствовался. А как человек получил такой опыт, который точно не поместится в обычный год человеческой жизни. Научился ценить то, чему прежде не придавал особого значения: элементарный комфорт, просто утро нового дня – оно наступило, спасибо… Стал мудрее, да.

«Лучше бы, наверное, не такой опыт делал меня мудрее, но я сам так захотел, никто меня не заставлял сюда ехать, – отмечает Рустам, – мне приходилось других заставлять, упрашивать, чтобы помогли нам тут оказаться. Я надеюсь, никто из моих товарищей не жалеет об этом опыте, которого они, наверное, больше никогда и нигде не получат. Устали, конечно. Но есть те, кто готов снова возвращаться. Я пересмотрел очень много моментов, которые на первых порах мешали в работе. В новой команде некоторые правила поменял, особенно правила бдительности, безопасности. У нас все получается, мы справляемся. Это уже как будто второй родной город для нас, особенно для меня, потому что я сюда возвращаюсь уже не в гости. Если кто-то нас и не знает, то точно не осталось ни одного человека, который не знает Республику Татарстан. Когда узнают, что мы из Татарстана, у людей появляются на глазах слезы – слезы радости… Они искренне благодарны нам, и это очень многое скрашивает, дает силы и желание возвращаться сюда. Мы свои здесь».

А свои своих наедине с трудностями не оставляют, согласны? Тогда внимание: человек, столько делающий для лисичан, сам просит о помощи – но какой!

Год назад к полевой кухне прибилась собака, что неудивительно. Животные безошибочно чувствуют доброту и идут на нее. Найда стала общей любимицей, о ней заботятся, но… Теперь она многодетная мать. Девять щенков сейчас на попечении татарстанских волонтеров. Конечно, они не оставлены, они сыты. Но детям нужен дом. И Рустам Гатин решил обратиться к жителям города: в добрые руки – симпатичные здоровенькие щенки. Давайте ответим добром на добро!

Материал подготовлен Юлией Черепниной