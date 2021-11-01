Рустам Галиуллин: В библиотеках Башкортостана почти нет татарских книг

В библиотеках Башкортостана почти не представлена литература на татарском языке. Такими наблюдениями на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин. Встреча с журналистами была посвящена итогам поездки редакторов татарских газет и журналов в Башкортостан.

«Нас беспокоил вопрос обеспеченности библиотек в Башкортостане татарской литературой. В каждой деревне мы заезжали в библиотеки. В 80–90% из них последние татарские книги были завезены в 70–80-х годах. После этого такая работа прекратилась», — отметил он.

По словам спикера, в Кушнаренковском районе для приобретения татарских книг местным жителям приходится искать спонсорскую помощь.

«Даже в районных центрах татарских книг не хватает. Желающих читать литературу на родном языке много, люди приходят, просят, но им нечего выдавать читателю — книг нет. Мы не должны татар, которые приходят в библиотеку и читают татарскую книгу, лишать этих книг, журналов. Нам надо этот вопрос систематически отрегулировать», — подчеркнул он.