«Русснефть» в 2023 году заработала «чистыми» по МСФО столько же, сколько в 2022-м

Чистая прибыль компании «Русснефть» по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) в 2023 году составил 20,4 млрд рублей. Столько же «нефтяник» заработал «чистыми» и в 2022-м.

Выручка компании «упала» до 238,7 млрд рублей (-18%). Операционная прибыль уменьшилась до 24,4 млрд рублей (-30%), а валовая прибыль увеличилась до 66,5 млрд рублей (+15%).

«Русснефть» - это одна из самых крупных компаний в стране, добывающих нефть. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE.