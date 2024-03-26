Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Русснефть» в 2023 году заработала «чистыми» по МСФО столько же, сколько в 2022-м
Чистая прибыль компании «Русснефть» по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) в 2023 году составил 20,4 млрд рублей. Столько же «нефтяник» заработал «чистыми» и в 2022-м.
Выручка компании «упала» до 238,7 млрд рублей (-18%). Операционная прибыль уменьшилась до 24,4 млрд рублей (-30%), а валовая прибыль увеличилась до 66,5 млрд рублей (+15%).
«Русснефть» - это одна из самых крупных компаний в стране, добывающих нефть. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»