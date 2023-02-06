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Происшествия
6 февраля 2023  15:57
Елена Фенина

Русское общество Антальи собирает помощь пострадавшим при землетрясении

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Русское сообщество Антальи собирает помощь, пострадавшим при землетрясении. Об этом сообщается в одноименном Telegram-канале.

«Дорогие соотечественники! С целью поддержки кампании по оказанию помощи пострадавшим гражданам Турции в районах землетрясения, в Анталье объявлен сбор помощи в Культурном центре Назым Хикмет/Коньяалты», – говорится в сообщении.

Руководство сообщества собирает палатки, одеяла, флис, спальные мешки, фонарики, внешние аккумуляторы и обогреватели. Кроме этого, пострадавшим требуются средства личной гигиены: детские подгузники, гигиенические прокладки, влажные салфетки. Нужны теплые вещи.

Официальное Русское Общество Антальи появилось существует для поддержи и объединения жителей России и стран СНГ. В число его членов входят в том числе жители Татарстана.

#землетрясение #природные катаклизмы #Турция
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