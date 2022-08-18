Региональная общественная организация «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» зарегистрирована 28 декабря 2012 года.

В настоящее время организация является самой крупным национально-культурным объединением в составе Ассамблеи народов Татарстана. Объединение состоит из 43 местных организаций в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан. Численность актива (членов) организации на 1 января 2020 года составила 2 672 человека.

Организация является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

РНКО Татарстана ежегодно проводит научные экспедиции и конференции по изучению, сохранению и развитию русского фольклора, оказывается поддержка русским этнокультурным коллективам и творческим группам. При поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова в 2018 году в г. Казани РНКО инициировало открытие Культурного центра имени А.С. Пушкина как ресурсного центра в сфере развития русской культуры, русского языка и литературы в Республике Татарстан.

По инициативе организации были капитально отремонтированы Музей Максима Горького и Ф.И. Шаляпина в г. Казани, Музейно-образовательный центр им. Льва Толстого, установлены мемориальные доски академику Д.С. Лихачеву и купцу I гильдии, почетному гражданину г. Казани Я.Ф. Шамову, построен культурно-образовательный комплекс с русским этнокультурным компонентом гимназии №93 г. Казани.

Официальный сайт организации: https://rus.addnt.ru