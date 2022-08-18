Отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан создано в 1986 году, после распада СССР восстановило деятельность в 2010 году в Казани.

Является одной из наиболее деятельных организаций, участвующих в научно-исследовательской деятельности по изучению территории России, при этом принимают участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения и популяризации идеи любви к Родине через географию и экологию.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

Основные направления работы – это исследования этнографии и краеведения, спелеология и альпинизм, развитие внутреннего туризма, работа с молодежью, патриотическое воспитание, подводные исследования, изучение экологии, картография и историко-археологическая деятельность.

Реализуются проекты «Святыни Татарстана», «Экология родного края», «Загадка Кавказа», «Поклон кораблям Великой Победы», «Tat-Rus – конкурс по городскому ориентированию», экспедиций «Полюс Холода», «13 морей».

Официальный сайт организации: https://www.rgo.ru/ru/tatarstan