Русское географическое общество РТ определит главный источник загрязнения Казанки

Новый проект, направленный на улучшение экологического состояния рек и водоемов Татарстана, будет реализован в республике. Уже в 2022 году активисты определят основные источники загрязнения Казанки. Об этом сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества РТ Дмитрий Шиллер на коллегии Минэкологии РТ.

«В Татарстане мы уже более десяти лет активно занимаемся вопросами экологического состояния водных объектов. За это время нами было организовано более сотни различных мероприятий — от научно-практических конференций до непосредственных выездов на озера для их очистки», — сказал он.

В 2021 году региональное отделение Русского географического общества и Минэкологии РТ инициировали проект по улучшению экологического состояния малых рек республики.

«Мы уже получили поддержку Кабмина РТ, а также направили проектно-экспертную оценку в рамках Всероссийского грантового конкурса Русского географического общества», — отметил Шиллер.

Авторы проекта планируют разработать аналитические материалы по результатам мониторинга источников негативного воздействия и ретроспективного анализа метеорологического режима в акватории реки Казанки с целью выявления и оценки главного источника загрязнения водного объекта. Проект будет реализован в этом году совместно с учеными КФУ, Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, общеобразовательными учреждениями и юннатами, а также общественными экологическими организациями.

«В рамках проекта планируются такие мероприятия, как получение актуальных сведений о качестве и составе поверхностных вод в акватории реки Казанки и ее притоков, определение причин и источников, оказывающих негативное воздействие, проведение обследований и другие», — пояснил докладчик.

Активисты планируют оперативно выявлять факты хозяйственной и другой запрещенной деятельности на территории водоохранных зон. К примеру, мойку автотранспортных средств, выбросы отходов в реки, а также захват и неправомерную застройку береговых полос.

В своем выступлении министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отметил, что пилотный проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан» по итогам народного рейтинга, а также опроса на сайте госуслуг России из семи заявленных республикой занял первое место.

«Проект многоэтапный. В начале необходимо выполнить научно-исследовательские работы на примере реки Казанки. Комплекс работ по изучению водосборной площади уже заявлен на финансирование в рамках регионального гранта. Для реализации второго этапа исследований планируем привлечь ведущих специалистов Российской академии наук», — сказал он.

Коллегия Минэкологии РТ прошла в здании IT-парка в Казани. На нем были подведены итоги работы ведомства за 2021-й и намечены задачи на 2022 год. В работе заседания принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.