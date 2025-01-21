Русское географическое общество рассказало о проекте «Свободный ток» на Казанке

Уборка завалов деревьев на Казанке продолжится в этом году, если на эти цели будет выделено финансирование. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Андрей Агарков.

«Планируем продолжать проект в этом году. Подготовили запрос, информацию, работы впереди еще много. В настоящее время мы прошли всего лишь 35 километров реки из 130–140. На участках, которые были разобраны в прошлые годы, появляются новые завалы из-за погодных условий. При сильном ветре падают деревья, образуют новые заторы. И нам придется возвращаться на предыдущие участки, чтобы их заново убрать», — рассказал он.

Пилотный проект «Свободный ток» запущен в Татарстане в 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Он направлен на улучшение экологического состояния реки. Инициатива способствовала достижению целей национального проекта «Экология», она проводится представителями Русского географического общества при поддержке Правительства РТ.

«Продолжение проекта в 2025 году зависит от финансирования. Мы защищаем проект перед Министерством экологии и природных ресурсов РТ, Кабмином РТ и Раисом Татарстана. Проект должен стартовать в мае и продолжиться до сентября. В период, когда уже прошел паводок, вода успокоилась, всё стекло с полей, мы начинаем работать», — пояснил Агарков.

Он напомнил, что до старта проекта в 2022 году была проведена предварительная разведка. Были организованы пешие походы вдоль Казанки и вертолетный облет.

«В результате было обнаружено около 40 завалов, но за эти два года мы разобрали 55. С неба не видно всего, что происходит на реке. Когда волонтеры шли вдоль Казанки, то не везде смогли пройти из-за завалов и зарослей. Завалы деревьев мешают свободному току реки», — заметил Агарков.

В 2023 году на проект «Свободный ток» было выделено региональное финансирование в размере 5 млн рублей, в 2024 году было выделено еще около 6 млн рублей. Работы на реке продолжались до конца лета. Самый большой завал, убранный в прошлом году, достигал 5 метров в высоту и 10 метров в ширину.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.