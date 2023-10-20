«Русский язык – средство развития нации»: в Казани пройдет Форум учителей русского языка

В Казани 2 ноября пройдет Форум учителей русского языка. Мероприятие на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Татьяна Алексеева.

«К нам приедут федеральные гости, мы подведем итоги участия ребят, учителей в различных конкурсах, конференциях, мероприятиях. Встретимся друг с другом, увидимся и в очередной раз поймем, что русский язык – средство развития нации», – сказала Алексеева.

О развитии русского языка в современном обществе рассуждали на площадке информагентства также учителя русского языка и литературы набережночелнинской гимназии №26 Ксения Макария и Юлия Богданова, победители олимпиад по русскому языку и литературе Камила Галимуллина, Карина Антонова, Сафия Газизуллина.

С 1 сентября нынешнего года, напомнила Татьяна Алексеева, школы региона работают по единым образовательным программам. И к настоящему моменту, по ее словам, все учебные заведения обеспечены новыми учебниками к единым программам по разным образовательным предметам. Хотя признала и «основную проблематику, связанную с учебниками истории».

Именно благодаря урокам русского языка, подчеркнула она, формируется сознание школьников, представление о том, что все они граждане Российской Федерации, развивается патриотизм, а также читательская грамотность, причем по разным предметам.

«Важно не только заучивание орфографических и пунктуационных норм, но и возможность свободно применять эти правила в речи как в устной так и в письменной. Научить детей создавать гипотезы, уметь доказывать их, обобщать материалы, разъединять материалы, приходить к разным выводам, строить диалог – высказывать собственное суждение и слышать чужое, быть готовым взаимодействовать в этом коммуникативном пространстве. Благодаря этому дети осваивают предметный комплекс и осознают себя гражданами Российской Федерации и ощущают от этого восторг», – отметила начальник управления общего образования Минобра Татарстана.

«Книга – типографский снаряд», процитировала Пушкина студентка 1 курса Института филологии и международных отношений КФУ, абсолютный победитель среди 11 классов зонального этапа Всероссийской олимпиады по литературе 2023 года Камила Галимуллина.

Девушка сообщила участникам пресс-конференции, что в современном мире популярность приобретают графические романы – сплав текста и изображения, отчасти напоминающий комиксы. Она также отметила, что хорошее средство возвращения книги на ее законное место (в жизнь современников) – фестивали, ярмарки и конкурсы, пробуждающие интерес к языку, фольклору, литературе, истории.

Но нашли филологи положительное и в Интернете и связанных с ним цифровых носителях. Всемирная Сеть сделала для лингвистов как минимум одно хорошее, акцентировала еще одна участница пресс-конференции учитель русского языка и литературы набережночелнинской гимназии №26 Юлия Богданова, – стала аккумулятором живой современной речи множества пользователей.

«Интернет для людей сделал, и в частности для лингвистов, нечто хорошее: никогда в истории человечества люди в таком количестве и в таких масштабах не записывали свою речь. Появилась замечательная возможность буквально ежеминутно фиксировать свои слова, при этом люди часто не задумываются в выборе слов и выражений – люди стали записывать то, как они говорят в реальности. И это колоссальный подарок для лингвиста. Это возможность изучать этот фонд и наблюдать, как язык изменяется. И это действительно интересно», – подчеркнула Богданова.