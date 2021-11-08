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Наука и образование
8 ноября 2021  06:26

Русский язык будет обязательным вступительным испытанием в вузы для всех специальностей

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Русский язык будет обязательным вступительным испытанием в вузы для всех специальностей и направлений подготовки, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень вступительных испытаний в вузы для программ бакалавриата и специалитета», – отметили в ведомстве. 

Так, математика является обязательным вступительным испытанием для ряда технических специальностей. 

Информатика, физика, химия, иностранный язык включены в перечень испытаний, которые при необходимости будет устанавливать образовательная организация.

С соответствующим приказом Минобрнауки России можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 1 марта следующего года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

#вступительные экзамены #поступление в вуз
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