Русский язык будет обязательным вступительным испытанием в вузы для всех специальностей и направлений подготовки, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень вступительных испытаний в вузы для программ бакалавриата и специалитета», – отметили в ведомстве.

Так, математика является обязательным вступительным испытанием для ряда технических специальностей.

Информатика, физика, химия, иностранный язык включены в перечень испытаний, которые при необходимости будет устанавливать образовательная организация.

С соответствующим приказом Минобрнауки России можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 1 марта следующего года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.