Русский Халк установил в Казани мировой рекорд, передвинув три вертолета

Звезда силового экстрима Сергей Агаджанян, известный также по прозвищу Русский Халк, установил новый мировой рекорд. В Казани он передвинул три вертолета на 4,3 метра за 24,63 секунды.

Рекорд устанавливался на Летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода, уточнили в пресс-службе Минпромторга РТ. Общий вес вертолетов составил 15,6 тонны.

Агаджанян тянул один вертолет Ми-8 весом 9 тонн и два «Ансата», загруженных до веса в 3,3 тонны каждый.

Уникальность рекорда в том, что Русский Халк двигал сразу три вертолета одновременно без использования специальных приспособлений, таких как лестница.

Винтокрылые машины были выстроены в треугольник, параллельно друг другу, «лицом» к спортсмену.

Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» и ОФСОО «Федерация силового экстрима России» посвятили свой рекорд 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне!

«Мировые рекорды по буксировке многотонной техники, которые устанавливает Сергей Агаджанян являются не только опасными, но и очень сложными для исполнения и, по сути, представляют собой не просто рекорды, а целые каскадёрские экстремальные номера! И этот рекорд по буксировке одновременно трёх вертолётов не стал исключением, а возможно, самым сложным из того, что делал до этого «Русский Халк» и кто-либо из экстремалов!»- поделился своими впечатлениями легенда мирового силового экстрима, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.

Фиксировал рекорд президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко.