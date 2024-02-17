Русский Шуган. «Деревенское подворье» как машина времени

Грант на подворье

Грант встречает нас при въезде в школу – это музей «Деревенское подворье». Директор школы Фирдаус Фархутдинов распахивает не двери – ворота (!) – и приглашает посмотреть на Шуган 40–50-х, 50–60-х, 70‑х и 80‑х годов, расположенный в очень даже историческом… срубе. Сруб этот был раньше, до революции, церковью, потом клубом, потом складом, а теперь вот музей. Бревна за сто лет сохранились отлично – умели строить! Все остальное, от прялки до холодильника «Мир», принесли в музей жители Русского Шугана. И продолжают нести раритеты своих бабушек и прадедушек, найденные на чердаках и в сараях.

Здесь экспонаты приводятся почти в первозданный вид и удивляют потом своим видом и функционалом посетителей. Особенно удивляются школьники – для современных детей керосиновые лампы, неподъемные утюги и прически под горшок на старых фотографиях кажутся реквизитом из исторических фильмов. И то, что вещи, которые еще недавно пылились на их домашних чердаках, стали историей, заняли почетное место на полках в музее, их очень впечатляет.

– Идея была в том, чтобы не стенды повесить, не стеклянные витрины с табличками, а показать людям реальные экспонаты, – говорит Фирдаус Кашбутдинович. – Чтобы можно было потрогать и посмотреть, понять, как действует тот или иной предмет, – реально прикоснуться к живой истории. Мы разделили все экспонаты по периодам, чтобы люди знали, как жили их предки в 40‑х годах, чем отличался их быт в 50‑е от быта в 70‑е и т.д.

Стены и полки украшают весы, счеты, печатные машинки, ковер с оленями... А вот и наша любимая школьная форма: коричневое платье, белый воротничок, черный фартук... Когда‑то автор сего повествования даже влезала в такое платьице... Воспоминания о былом, которые всегда посещают нас в местах встречи с прошлым, навевают ностальгическую печаль. Или «печальку», как говорят ученики школы с русским этнокультурным компонентом.

Смена фамилии

Из школы имени Петра Днепрова выходим на улицу Петра Днепрова. С нее открывается прямо‑таки швейцарский вид на горы. Жители Русского Шугана с радостью рассказывают нам и про горы, и про Героя Советского Союза Петра Днепрова, который окончил эту школу прямо перед войной. Танкист, гвардии капитан Петр Днепров в школе был не Днепровым, а Поганкиным. Собственная фамилия ему не нравилась, а уж когда он стал героем – тем более. И он ее взял и поменял.

– Отношение к героям войны было очень хорошее, – объясняет директор школы, – и фамилию поменять разрешили на более благозвучную, и выбрать для жизни любой город, любое место в Советском Союзе. Петр выбрал Киев, откуда родом была его жена, с которой он познакомился на фронте. Им дали квартиру аж на Крещатике! А его родителям здесь, на родине, дали новый дом. И больше многодетная семья Поганкиных ни в чем не нуждалась.

Горные имена

Теперь про горы. У каждой горы свое название и своя история. Какая‑то имя человека, живущего здесь, увековечила, а какую‑то просто… Сапогом окрестили – за то, что форму сапога имеет. «Долгая гора, Акаева гора, – загибают шуганцы пальцы. – Ее в честь башкира Акая назвали, одного из зачинщиков бунта, который здесь произошел в 1735 году. А вон та гора – Хромова – это в честь мельника. Его мельница как раз была напротив горы. А Красная, она действительно красная, летом хорошо видно. Следующая гора Санникова, она самая высокая, ее верхушка называется пик Фролова – в честь 11‑го председателя колхоза, он руководил им в 50‑х годах…»

Под горами протекает речка Ик. А все, что между Иком и селом, – луга, на которых летом шуганские жители собирают ягоды черемухи. И пекут фирменные шуганские пироги с черемухой. На лугах – шесть озер: Столбовое, Мочалкино, Кривое, Вилово, Крутоярово, Могильное.

Мечта за мечтой

Горы, луга, речка – красота! Грант президентский выиграли, новый клуб построили, аппаратуру купили и возродили вокально-инструментальный ансамбль, который еще в 80‑х гремел на всю округу. Так и назвали – ВИА «Возрождение». Теперь на местных дискотеках в клубе живая музыка! Казалось бы, о чем еще мечтать? Но шуганцы мечтать продолжают.

– Мечтаем, чтобы отремонтировали исторический объект XIX века, – обращает наше внимание на старинный дом библиотекарь Ирина Коткова. – Вон он, видите!

Ирина Коткова, Александра Лобанова, Ксения Хисаметдинова свой Русский Шуган ни на что не променяют

– Это магазин купца Салимова, – добавляет завклубом Ксения Хисаметдинова, – такой красивый, но полуразрушенный, все фотографии нам портит, у нас ведь здесь все праздники проходят.

– Мы б его и сами отремонтировали, – уверяет Александра Лобанова, – но его кто‑то выкупил, не подступишься. Не знаем кто.

Покручинившись по поводу невозможности исполнить мечту – отремонтировать дом купца Салимова, дамы ведут нас к своей гордости – ледяным фигурам. Благодаря этому ледяному творчеству Русский Шуган выиграл еще один грант, на него‑то аппаратуру для клуба и купили!

Возрожденный ВИА «Возрождение»

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Сначала надо добраться до села Муслюмово – это почти 320 км. Путь не близкий. А от Муслюмово до Русского Шугана – 16 км, направление вам любой укажет.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:

«Татарстан» остановился у Борисовых. Отведал фирменных шуганских пельменей, соленостей-копченостей, попил чаю с медом с собственной пасеки, наслушался историй – про бабушку Машу, которая здесь жила, вырастила одна шестерых детей, штукатурила все избы в Шугане, хорошо шила и вообще была красавица... И про ее бабушку Дарью, которую взяли в служанки к помещику, потому что она, говоря современным языком, выиграла кулинарный конкурс: приготовила своей будущей хозяйке запеченную капусту в виде... розы. Был такой секрет у Дарьи – капусту запекали целиком в печке, потом отгибали ее листья так, что получалась большая красивая роза. Кончики листьев обмакивали в сахар и еще чуть‑чуть запекали – так они приобретали коричневую каемочку. Красота!

КОГДА ВЕРНУТЬСЯ:

Шуганцы приглашают гостей на Троицу, в июне. В это время здесь будут праздновать большой юбилей – 300‑летие села Русский Шуган (публикация 2020 года, – прим. Т-и). Может, и капусту в виде розы запекут...

Журнал «Татарстан»

Фото: Александр Гайнутдинов