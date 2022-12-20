«Русский рынок меха при смерти»: Татарстан может потерять один из трех зверосовхозов

Санкции Евросоюза на экспорт меха из РФ закрыли отечественным звероводам путь на зарубежные аукционы. В России же при низком спросе цена на шкурки минимальна. В этой ситуации один из трех остававшихся в Татарстане зверосовхозов не исключает закрытия бизнеса.

Дорога на зарубежные аукционы отечественным звероводам закрыта: меха попали под санкции как предметы роскоши

Фото: предоставлено ГК «Русский мех»

«Вы думаете, тайцы начали носить норковые шубы?»

Меха, которыми издавна славилась Россия, из-за спецоперации на Украине попали под санкции как предметы роскоши. Теперь дорога на зарубежные аукционы отечественным звероводам закрыта. И это при том, что ранее европейская меховая промышленность сильно пострадала от пандемии. На фермах Дании и Нидерландов — крупнейших мировых экспортеров меха норки — из-за коронавируса уничтожили миллионы этих зверьков. Санкции же ударили по Греции, ориентированной на российский рынок. Теперь около 2 тыс. меховых фабрик в этой стране выживают исключительно за счет государственных субсидий. Склады забиты, а покупателей нет.

Но санкции санкциями, а пушные международные аукционы в России никто не отменял. Только в этом месяце проходят два: 15-19 декабря мехами торговала «Союзпушнина» (аукционная площадка в Санкт-Петербурге, бренд известен с 1931 года), а 18-20 декабря — «Русьпушнина» (аукцион по продаже соболей, также Санкт-Петербург). На их совместных торгах в сентябре участникам обещали новые направления отгрузки. «Мы имеем возможность отправлять товар напрямую в Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Вьетнам, Японию, Республику Корея», — завлекали организаторы. Меха продавали за доллары. Но было оговорено, что платежи могут также приниматься в евро и юанях.

Виктор Константинопольский: «Иностранные покупатели меха у нас всегда были, есть и будут» Фото: предоставлено ГК «Русский мех»

Впрочем, основатель и совладелец ГК «Русский мех» (одно из крупнейших предприятий России по пошиву меховых изделий, ведет свою историю с 1932 года) Виктор Константинопольский убежден, что, несмотря на заявленные Малайзию, Тайвань и так далее, это все те же игроки пушно-мехового рынка. Никого нового не добавилось.

«Вы думаете, тайцы начали носить норковые шубы? Там находятся только предприятия по выделке шкур, — заметил он «Татар-информу». — Я знаю, что ключевые игроки, итальянцы, едут к нам на аукционы. У них давно в Малайзии и Гонконге открыты свои компании. Так что не составит труда купить меха в России и отправить туда. Скажете, что в этом случае не будет знаменитой итальянской выделки? Но у них и на родине ее почти не осталось».

По словам эксперта, Китай тоже давно вытеснил все производства по выделке меха: они переехали опять же в Малайзию, во Вьетнам и так далее. То есть, собеседник агентства убежден, что «иностранные покупатели меха у нас всегда были, есть и будут». Вот только и там этой индустрии далеко до благополучия.

На сентябрьских торгах реальные продажи в совокупности составили 10-15 процентов от предложенного объема меха, а русский рынок больше и не покупал последние годы Фото: предоставлено ГК «Русский мех»

«Никто ничего не покупает. Вот в чем проблема»

Что же касается внутреннего, российского рынка, на нем, по свидетельству Константинопольского, сейчас самая плохая ситуация. «Российский рынок при смерти. Причем, давно. У нас два года не было зимы. Потом на два года наступила пандемия. А сейчас проходит спецоперация. Никто ничего не покупает. Вот в чем проблема», — рассказывает он.

Совладелец «Русского меха» признает, что логистика создала определенные трудности, но нерешаемых вопросов нет: «Если выстроится очередь из желающих, мы найдем пути как привезти, но никому ничего не надо».

Вот и на трех российских аукционных площадках по продаже меха (помимо «Союзпушнины» и «Русьпушнины» это еще и «Русский соболь» в Иркутске) ситуация, говорит он, одинаковая: «И там, и там плохо». На их сентябрьских торгах реальные продажи в совокупности составили 10-15 процентов от предложенного объема меха. «А русский рынок больше и не покупал последние годы», — замечает Константинопольский.

«Много состоятельных людей, которые как раз и покупали дорогие шубы, покинули страну» Фото: предоставлено ГК «Русский мех»

«Если не будет греческих и итальянских шуб, может, воспрянет наша промышленность?»

Дорога на зарубежные аукционы российским производителям меха сейчас действительно заказана. И американцы, замечает Константинопольский, в этом случае ни при чем: санкции на экспорт меха ввела Европа. «Мы их логики порой не понимаем. Сначала они себе одну ногу отстрелили, теперь — вторую», — говорит эксперт, имея в виду то, что в Италии и Греции на русском мехе была построена целая индустрия.

У компании «Русский мех» никогда не было собственных звероферм. А вот российская Ассоциация звероводов, которая отправляла меха, в том числе соболя и норки, в Хельсинки и Копенгаген, отчасти пострадала, так как налаженный сбыт оказался перекрыт, знает собеседник «Татар-информа». «Если не будет греческих и итальянских шуб, может, тогда воспрянет наша промышленность? «Русский мех» будет шить больше шуб», — пытается он разглядеть плюсы в сложившейся ситуации.

Но отечественный рынок стоит. «Это даже вопрос не меха, а покупательской способности нашего населения. Много состоятельных людей, которые как раз и покупали дорогие шубы, покинули страну. Будет Ее Величество зима, у нас все будет нормально. Не будет, значит, и итоговый сбыт окажется никудышным», — заключил эксперт.

Зверосовхоз «Бирюли» в Высокогорском районе создали еще в 1930 году, а с 1993-го он стал активно заниматься растениеводством и скотоводством Фото: страница Бирюлинского зверосовхоза во «ВКонтакте»

В Татарстане пока остается три зверосовхоза

Отметим, что Татарстан тоже никогда не был чужд пушному звероводству. У нас с советских времен действовало с десяток зверохозяйств.Когда-то эта отрасль считалась высокорентабельной. И пушнина из нашей республики была востребована как на внешнем, так и внутреннем рынке. Никаких проблем с ее сбытом не было. Благополучию пришел конец с приходом рыночной экономики: корма и транспортные расходы поднялись в цене, а стоимость мехов и их востребованность, напротив. упали. В итоге шесть из десяти зверохозяйств в Татарстане обанкротились.

На площадке компании «Союзпушнина» в мае были подведены итоги конкурса «Пушнина клеточного звероводства 2022», проводимого российским министерством сельского хозяйства. Звание чемпион было присуждено трем зверохозяйстам. В том числе «Матюшино» из Татарстана: за коллекцию черного соболя. А за меха песца шедоу и вуалевый вторую степень получило другое наше предприятие – «Бирюли».

Гендиректор «Матюшино» Фиркат Гайнетдинов рассказал нашему изданию, что в республике осталось три зверосовхоза: хозяйство в Лаишевском районе, которое возглавляет он (ведет историю с 1968 года), а также упомянутые «Бирюли» (зверосовхоз в Высокогорском районе создали еще в 1930 году) и «Берсутский» (Мамадышский район, год основания 1931).Зверосовхоз «Кощаковский», к сожалению, несколько лет назад сошел с дистанции. Как известно Гайнетдинову, пушных зверей там уже нет. Само хозяйство существует: выращивает уток, обрабатывает землю — у него 2 тыс. гектар полей. Из старожилов только два хозяйства специализируются на звероводстве. «Бирюли» с 1993 года также стало активно заниматься растениеводством и скотоводством.

Фиркат Гайнетдинов: «Наше основное стадо составляют 3 тысячи норок, а у компании «Новые меха» из Твери их 40 тысяч!» Фото: laishevo.tatarstan.ru

Причем, у нас по российским меркам не такие большие зверофермы. Так, в «Берсутовском», по данным Гайнетдинова, 3 тыс. норок и немногим больше соболей – 3,2 тыс. «“Матюшино” по соболю идет в середнячках, а исходя из численности норки это вообще мелкое хозяйство. Сравните: наше основное стадо составляют 3 тысячи норок, а у компании «Новые меха» из Твери их 40 тысяч! Во многих российских звероводческих хозяйствах содержится по 15 тысяч этих зверьков», — говорит он.

Собеседник агентства рассказал, что возглавляемое им предприятие выращивает белую и черную норку, а также черного и салтыковского соболя: «В принципе, обе породы соболей коричневые. Черным называют того, чей оттенок темнее. Эту породу вывели в советское время как дань моде, но она переменчива. Уже лет шесть-семь котируются светлые соболя — за них можно выручить больше, чем за классические».

В Бирюлях, по словам Гайнетдинова, ныне разводят лис: огневку и черную. Их основное поголовье там составляет около 2 тысяч: «Это очень много». Но очень уж эти плутовки, замечает он, много едят: поди еще прокорми. Лисий мех, в основном, используется для отделки верхней одежды — идет на воротники, оторочку капюшонов и так далее. «Но и он ныне никому особо не нужен», — говорит зверовод.

«“Матюшино” по соболю идет в середнячках, а исходя из численности норки это вообще мелкое хозяйство» Фото: «Камская Новь», laishevskyi.ru

«Финны продали наш полуторагодовой запас»

«Аукционисты звонят каждый день, чтобы мы им поставили свои меха. Но у них мизерные цены», — говорит Гайнетдинов. — Они-то зарабатывают в любом случае: за сколько шкурки ни продадут». Именно поэтому хозяйства всегда старались организовать международные поставки. Вот и «Матюшино» последний раз продало свои меха в Финляндии: процентов на 10 дороже, чем могло бы это сделать в России.

Реализация 8 тысяч шкурок норки не была одномоментной. Первую часть партии финны продали в начале года: «Деньги прислали то ли 1, то ли 2 апреля». А оставшиеся сбыли уже летом, когда вовсю шла спецоперация РФ на Украине. По этой причине, говорит собеседник агентства, у коллег из Калининграда «застряло» 40 тыс. шкурок норки в Дании: «Им сказали: “Пока действуют санкции, мы вам деньги не отдадим”. Финны же молодцы, полностью рассчитались». По оценке руководителя хозяйства, они продали им полуторагодичный запас, благодаря чему хозяйство «выкрутилось» со сбытом, но больше продавцы из страны Суоми по понятным причинам уже не принимают.

«Средняя цена тогда составила 4,2 тыс. рублей за одну шкурку. Это вообще копейки. Там себестоимость под 5 тысяч», — анализирует директор Матюшинского зверосовхоза. По его данным, сейчас на аукционах в России могут предложить и того меньше: 3,8 тыс. рублей за шкурку. «Лучше подождем, декабрьские аукционы пропустим. Может быть, на февральский или апрельский поставим меха, если будет хоть какой-то спрос», — сообщил он.

Шубы почти не покупают – снизилась покупательская способность, к тому же, есть несравнимо более дешевые пуховики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зима холодная, а шубы покупать никто не торопится»

Опытный зверовод говорит, что падение спроса на меха произошло не только из-за изоляции нашей страны: «В целом в мире неблагоприятная ситуация». Вот и в России вроде бы наступила холодная зима, а шубы покупать никто не торопится. Одна из очевидных причин — снизившаяся покупательская способность. «К тому же, есть несравнимо более дешевые пуховики. Такую одежду можно купить за 4-5 тыс. рублей и каждый год менять. За шубу же придется выложить тысяч 100», — говорит Гайнетдинов.

А вот меховые пальто ощутимо выросли в цене. «Цены поднимают производители шуб. Они у нас покупают мех очень дешево, чуть ли не по себестоимости», — пояснил он.

Директору Матюшинского зверосвохоза известно, что у его крупных покупателей в городе Лабинск Краснодарского края и в Новосибирске склады забиты, что называется, под завязку: «Они закупили по низкой цене море шкурок. Хранить их можно сколько угодно долго, если есть холодильник». Как следствие, сейчас от прежних покупателей «нет ни одного звонка ни по норке, ни по соболю».

«Цены поднимают производители шуб. Они у нас покупают мех очень дешево, чуть ли не по себестоимости» Фото: laishevo.tatarstan.ru

«Все российские меха может скупить Китай — задарма »

Не собираются ли в такой сложной ситуации зверосовхозы сокращать поголовье норок, песцов и лис? Гайнетдинов говорит, что пока речи о том, что эта отрасль в России совсем загибается, нет. «Хотя дело к этому, наверное, и идет, это еще не конец. Кто хочет работать — держится», — говорит он.

В то же время директор «Матюшино» признается, что, если бы не субсидии, они бы, наверное, уже давно закрылись. Других видов деятельности кроме звероводства у хозяйства нет, но «пока, Слава Богу, государство понимает, что отрасль надо поддержать». Фиркат Гайнетдинов считает, что надежда, хотя и призрачная, остается в том числе на Поднебесную. «Если даже санкции не спадут, весь российский мех может скупить Китай. Но задарма, поэтому вряд ли для нас это будет выгодная сделка. А пока с помощью государства можно продержаться на плаву», — рассуждает он.

У Виктора Константинопольского тоже нет данных о сокращении поголовья пушного зверя на российских фермах и ему понятно почему этого пока не происходит. «Это же не кусок колбасы, который отрезал и положил в холодильник. Породу норки или соболя долго разводят. То есть, это такой процесс, который нельзя быстро остановить. Конечно, при большом желании можно все уничтожить в одночасье, но вообще-то это живой дорогой актив», — замечает он

Николай Кириллов: «Наверное, будем завершать свой бизнес: все стоит» Фото: «Нократ», mamadysh-rt.ru

А вот владелец и гендиректор зверосовхоза «Берсутский» Николай Кириллов в разговоре с «Татар-информом» был далек от оптимизма. «Наверное, будем завершать свой бизнес: все стоит». Судя по всему, некоторые производители меха больше не видят перед собой перспектив.

Отметим, что речь идет об одном из старейших звероводческих хозяйств Татарстана. «Берсутский», как мы уже говорили, был основан еще в 30-х годах прошлого века. С конца 50-х годов выращивал норку и песца. В 2001 году он обанкротился, имущество продали на торгах. На этой базе стало действовать реорганизованное предприятие ООО «Агрофирма «Берсутский», которое возглавил Николай Кириллов. Николай Петрович некогда начинал работу в «Берсутском» зверосовзозе рабочим кормоцеха. Впоследствии управлял песцовой фермой, поменял много разных должностей. В конце концов ушел в частный бизнес, но когда предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, не дал ему пропасть.

Табу на импорт пушно-мехового сырья из России было наложено 6 октября этого года Фото: «Нократ», mamadysh-rt.ru

«Ситуация неопределенная, но не стоит опускать руки»

Напомним, санкции коснулись пушно-меховой индустрии еще весной 2022 года. Тогда был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая изделия из натурального меха и шкурки стоимостью более 300 евро из стран ЕС, США, Канады, Японии. А 6 октября был опубликован новый санкционный список Евросоюза — на этот раз табу было наложено на импорт пушно-мехового сырья из России. В него вошли необработанные шкурки.

При этом товары, проданные до 7 октября, разрешено ввозить в ЕС до 8 января будущего года. Иначе говоря, как отметили в российском пушно-меховом союзе (РПМС, был создан 25 лет назад), весь аукционный товар, реализованный до этой даты, будет поставлен покупателям. Декабрьские же торги и сезон 2023 года подпадают под ограничения.

Пока последствия этого запрета оценить невозможно, отмечают в РПМС. Но, предполагают, что от него в большей степени пострадают опять же европейские производители меховых изделий и предприятия по выделке пушнины — им придется ввозить товар через третьи страны. И точно так же шкурки они будут вынуждены выделывать в других государствах, благо запрета на их импорт еще нет.

Что же касается российских аукционов, они уже сейчас корректируют логистику. В профильном союзе ожидают смещения поставок на азиатские рынки — в Китай, Корею, Японию и Турцию. Здесь подтверждают слова совладельца ГК «Русский мех» о том, что крупные представители европейского пушно-мехового бизнеса уже давно имеют свои филиалы в этих странах.

РФ надеется на рост оборота торговли изделиями из меха с предприятиями Турции и Китая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По прогнозам экспертов, также вырастут и поставки шкурок в Соединенные Штаты с дальнейшей транспортировкой в Европу. И сами отечественные предприятия в этой ситуации должны увеличить объемы переработки шкурок соболя — с прицелом на дальнейший экспорт полуфабриката, который пока не попал под запрет, в страны ЕС. В России есть два крупных предприятия по выделке и крашению меха – фирма «Руно» в Московской области и «Мета-Сибирь» в Новосибирске. По данным РПМС, они ежемесячно могут выделывать 40 тыс. и 30 тыс. шкурок соболя соответственно. Иначе говоря, в состоянии обработать практически весь объем добываемых и разводимых в нашей стране соболей.

В то же время РФ надеется на рост оборота торговли изделиями из меха с предприятиями Турции и Китая. Именно они стали основными покупателями сырья на прошедших летом и осенью международных пушно-меховых аукционах. Вот и на 6-ю Международную выставку меха и кожи «Мягкое Золото России», которая пройдет 11-14 апреля в Пятигорске, очень ждут турок. «Пока ситуация в отрасли неопределенная, но не стоит опускать руки», — советуют участникам рынка в российском пушно-меховом союзе.