Русский фигурист принес победу США в командном турнире на ОИ-26

Фото: Team USA

Команда США завоевала «золото» в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Победу Штатам принес американец российского происхождения Илья Малинин, одержавший победу в последнем виде в произвольной программе. Таким образом, сборная США (69 очков) обошла Японию (68) на один балл.

Отметим, что до последнего выступления сохранялась интрига. США и Япония делили одинаковое количество баллов. Бронзовые медали в командном турнире достались Италии (60).

Грузия под руководством российского заслуженного тренера Этери Тутберидзе стала четвертой (56). На пятом месте остановилась Канада (54).

Во время олимпийских соревнований по фигурному катанию принимают участие двое спортсменов из России – Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они выступают в личном турнире в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры – 2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля.