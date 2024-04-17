Русский драматический театр из Удмуртии привез в Казань «Даму Пик» и спектакль для женщин

17 и 18 апреля в Казани на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала выступят актеры Государственного русского драматического театра Удмуртии. Они представят две постановки: «Дама Пик» и «Только для женщин», рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» главный режиссер театра Яков Ломкин.

«Это ответный наш визит. Мы принимали ровно полгода назад осенью театр Камала, два прекрасных спектакля они привезли нам. Был очень успешный визит, и содержательный, и разнообразный. И мы тоже хотим попробовать ответить тем же», – прокомментировал Ломкин.

Он также отметил, что нынешние гастроли – вторые для Русского театра в Казани. В 2016 году труппа уже выступала на сцене театра им.Тинчурина. Тогда ижевчане представили постановки «Чехов. Водевиль. Навсегда» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». В новом гастрольном репертуаре – два вечерних спектакля. Оба – постановки Якова Ломкина. Сегодня, 17 апреля, казанцы увидят мистический триллер «Дама Пик».

«Мы не только “Пиковую даму” взяли за основу, а еще и “Сцены из Фауста” Пушкина. И вот этот синтез, он удивительным образом работает <…> Нельзя сказать, что это история про старую женщину. Это история про судьбу, про то, как сложно бывает справиться со своими желаниями, со своими пороками», – поделилась актриса театра, исполняющая роль воспитанницы графини Лизаветы, Александра Олвина.

Объединив два пушкинских произведения, постановщики выделили тему сделки с дьяволом, в которую вступают и Фауст, и Германн. Романтическая линия переплетается с триллером, а старинная история обретает современное звучание.

Вторая постановка, которую покажут завтра, 18 апреля, – комедия в двух действиях по пьесе Энтони МакКартена и Стивена Синклера «Только для женщин». Попав под внезапное сокращение, шестеро друзей полгода прозябают без работы. Однажды им на глаза попадается реклама мужского стриптиза, и они решаются на безумную идею – научиться его танцевать.

«Это в первую очередь забавная история про то, как мужчины становятся мужчинами, как они отвечают за свое слово, как они иногда очень сложным путем пытаются срулить или делать то, на что они уже отважились. То есть для меня сам стриптиз – это не суть исследования», – отметил Яков Ломкин.

На вопрос о том, будет ли интересна постановка мужчинам, народный артист Удмуртской Республики, актер театра Михаил Солодянкин ответил с сомнением.

«Вы ставили вопрос о том, а можно ли туда мужчинам? Да, безусловно, можно. Другое дело, что наблюдаешь, как они скучают, сидя [в зале], как они, большинство, конечно, ревнуют», – рассказал он.

Для некоторых актеров ижевского Русского драматического театра гастроли в Казани станут волнительными, ведь столица Татарстана – их родина. Здесь они выросли и окончили Казанское театральное училище. Сейчас в труппе работают казанцы Александра Олвина, Кирилл Когуров, Екатерина Жидкова, Максим Сипатров, Диана Тодорова.

Напомним, Государственный русский драматический театр Удмуртии был открыт в Ижевске в 1935 году. Основанный на родине великого композитора Чайковского, театр развивает и продолжает лучшие традиции русского искусства, сотрудничает с местными и приглашенными творческими деятелями. Постановки осуществляют ведущие режиссеры и сценографы, признанные творческие мастера России и зарубежья.