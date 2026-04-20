Русский драматический театр из Абхазии прибыл с гастролями в Казань

Труппа Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера приехала в Казань с большими гастролями. На сцене татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина они покажут три спектакля.

«Чтобы зрители ощутили специфику нашего театрального искусства, почувствовали темы, нашу эстетику и, если эти спектакли понравятся нашим зрителям, чтобы они приехали на отдых в Абхазию и обязательно пришли в наш театр», – рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» генеральный директор театра Искандера Ираклий Хинтба.

Труппа уже выступила на сцене Волга Оперы в Чебоксарах, а после Казани театр отправится в Набережные Челны, конечный город их гастрольного маршрута. В каждом городе театр выступает с тремя постановками: это один из самых известных спектаклей в репертуаре театра «Кровавая свадьба» по пьесе известного испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки; классика российской драматургии «Чайка» Антона Чехова в постановке Романа Кочержевского; главный спектакль – «Софичка» автора Фазиля Искандера о судьбе обыкновенной абхазской девушки.

«Мы – не режиссерский, авторский театр, а театр, в котором представлены спектакли разных эстетики, жанров, манер, ориентированный на самого широкого зрителя», – сказал гендиректор театра.

Первый показ в Казани, на сцене татарского театра Тинчурина, прошел вчера. Сегодня труппа представит казанскому зрителю «Чайку», а завтра, 21 апреля, «Софичку».

Театр приехал в Чувашию и Татарстан благодаря программе «Большие гастроли» Росконцерта.

«Это удивительная программа, которая дает возможность российским и зарубежным русским театрам приезжать на гастроли в полном составе со всеми декорациями, костюмами и реквизитом, чтобы показать спектакли ровно в том виде, в каком они идут на стационаре», – отметил Хинтба.

По словам заместителя руководителя отдела гастрольных программ Юлии Зайцевой, летом в Татарстане также пройдут гастроли Брестского театра драмы (июль) и петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» (июнь).