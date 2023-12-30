«Русский добровольческий корпус»* внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус», боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, в список террористических организаций. Об этом сообщает «Российская газета».

Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря.

«Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на Брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы. 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности», — пишет газета.

Вместе с «Легионом "Свобода России"»* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.