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«Русский добровольческий корпус»* внесли в список террористических организаций
ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус», боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, в список террористических организаций. Об этом сообщает «Российская газета».
Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря.
«Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на Брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы. 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности», — пишет газета.
Вместе с «Легионом "Свобода России"»* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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