Русский авангард вернулся в родные стены Галереи современного искусства ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Русский авангард. Преображение», посвященная одному из ключевых сюжетов в истории русского искусства — тому, как народная и сакральная традиция питала новаторские поиски авангарда.

В новой экспозиции древнерусская икона соседствует с авангардным холстом, лубок — с графическим листом, традиционный орнамент прялки или полотенца — с экспериментом. Плоскость иконы оборачивается супрематическим звучанием чистых форм, динамика лубка переходит в энергию футуризма, а декоративная логика народного искусства — в конструктивную ритмику беспредметной композиции.

«Сегодня — возвращение авангарда в родные стены. Мы сами соскучились по этой части нашей коллекции, она одна из самых значительных и мощных в собрании нашего музея», — сказала на открытии заместитель директора ГМИИ РТ по научной деятельности Дина Хисамова.

В экспозицию входят иконы, задающие опорные точки разговора. Центральной из них является вариант «Христа в силах», где фоны выстроены из выразительных геометрических форм.

«В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить Казанскую епархию за предоставление киота (застекленная рама для хранения икон – прим. Т-и) для экспонирования иконы «Спас в силах» конца XVI века. Без этого киота экспонирование было бы невозможно», — отметила старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства ГМИИ РТ Вера Алина на открытии выставки.

Подготовка выставки была довольно скорой — всего месяц, однако на то есть причины. Экспозиция русского авангарда на первом этаже ГСИ считается постоянной и одной из самых востребованных частей коллекции, и только из-за нехватки площадей с ней «приходится иногда расставаться». Корреспонденту сообщили, что на этот раз она пробудет на своем законном месте предварительно до конца года.

«Очень надеюсь на долгую жизнь русского авангарда в наших стенах. Желаю, чтобы эти картины не уходили с наших экспозиций, потому что все они необычайно востребованы. Кандинского очень скоро нам придется заменить, потому что он востребован на очень крупной выставке в Москве. Другие работы так или иначе нам придется каким-то образом заменять, когда они будут уезжать в другие города», — рассказала Хисамова.

Название «Преображение» организаторы выставки связывают с новым ракурсом на передовое искусство начала XX века. Хотя данная выставка в ГСИ, точнее сама идея связать и наглядно сравнить картины русского авангарда с народным и религиозным искусством, навевает воспоминания о прошедшей в Новой Третьяковке выставке «Авангард и иконы», никакой связи, по крайней мере прямой, между ними нет.

Неслучайно во время открытия была упомянута ныне экс-директор ГМИИ Розалия Нургалеева, так как выставка на тему авангарда с привлечением народного фольклора и иконописи была ее давней идеей. На вопрос корреспондента, можно ли воспринимать эту выставку как прощальный поклон экс-директора искусствовед и главный научный сотрудник ГМИИ РТ Дина Ахметова ответила отрицательно, так как надеется, что Нургалеева продолжит участвовать в деятельности музея.

«Она [Розалия Нургалеева] давно хотела эту тему поднять и развить. Ей хотелось показать ее в таком аспекте. Мы надеемся, что она еще что-то будет делать, но мы теперь воспринимаем эту тему как именно ее тему», — ответила она.

По словам Ахметовой, Нургалеева познакомилась с таким ракурсом на искусство авангарда около 10 лет назад на выставке Кандинского, где его картины были представлены вместе с искусством, которое послужило источником для его творчества: народное искусство и иконы.

Иконопись с её плоскостностью, символикой цвета и обратной перспективой, лубок с его лаконичностью, гротеском и повествовательностью, а также народное декоративно-прикладное искусство — полотенца, рубели, прялки — стали для художников начала XX века живым источником нового языка.

«Эта тема вечная, она всегда была предметом для исследования искусствоведов. Только мы не показывали это в таком аспекте. И сразу, наверное, видно, что не все здесь художники этим, так сказать, вдохновлялись. Хотя те же самые западники Куприн, Машков и другие — им тоже было интересно это народное искусство», — рассказала Ахметова.

Произведения авангарда представляют работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Ильи Машкова, Александра Куприна, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Адольфа Мильмана, Николая Милиоти, Николая Синезубова, Павла Мансурова, Алексея Грищенко, Бориса Такке, Михаила Ле Дантю, Василия Рождественского и других авторов.

«Само по себе это искусство приобретает совершенно новый язык во многом благодаря тому, на чем художники сами росли. В первую очередь, конечно, на иконах. Это художники по большей части русские, православные. В первую очередь, они видели иконы. И, конечно, народное искусство начала XX века — без него [русский авангард] тоже представить невозможно», — рассказала корреспонденту Ахметова.

Разговор об авангарде через народное искусство, помимо прочего, представляет своего рода сиквел выставки, которая проходила в 2022 году. Тогда галерея показала русский авангард от лица участников объединения «Бубновый валет», которые ориентировались на западное искусство.

Как объяснила корреспонденту искусствовед, участники объединения «Бубновый валет», в отличие от советских художников, часто ездили в Европу, знакомились с новейшими течениями и привозили европейских художников в Россию.

«Они приходили в мастерскую настоящего Пикассо!», — воскликнула она.

Все эти процессы отражали в том числе и уровень российского авангарда.

Но очень скоро от этого объединения «откололись» Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Они предложили новое направление — во главу угла поставить интерес к народному искусству.

«Коллекция авангарда у нас появилась большей частью в 1920-м году, и отношение к авангарду [сформировалось] благодаря тому, что заведующим музейным бюро в Наркомпросе был Александр Родченко, который имеет самое непосредственное отношение к Казани», — отметила искусствовед.

В беседе с Ахметовой был упомянут и Казимир Малевич, одна из самых известных фигур авангардного искусства. Искусствовед отметила, что его картины вполне могут однажды появиться и в ГСИ.

«Малевич есть и в региональных музеях, то есть нам это, наверное, обошлось бы не так дорого, как везти из Третьяковки. Так что мы будем надеяться, что когда-нибудь сможем договориться и привезти Малевича из региональных музеев. Они есть, мы вполне себе могли бы это позволить», — считает Дина Ахметова.