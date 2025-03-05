Русские немцы из Татарстана: «Кто уехал из-за СВО, вернутся. Корни о себе напомнят»

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

Иногда расстояние – лучший способ понять, как сильно ты привязан к родной земле. Именно так случилось с семьей Райан. Тринадцать лет они прожили в Германии. Несмотря на европейскую жизнь вокруг, росла тоска по Родине, с каждым годом она ощущалась все острее. В итоге они решили вернуться в Россию. Для проживания семья Райан выбрала Высокогорский район.

«Мы семья Райан. Переехали в Татарстан всей семьей из Германии: я, супруг и двое детей», – начала разговор Виктория Райан.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

По ее словам, жизнь в Европе, казавшаяся поначалу такой привлекательной, не смогла заглушить тоску по Родине. С годами это чувство только усиливалось, пока не стало очевидным – настоящий дом там, где сердце. Евгений – русский немец, перебрался в Германию вместе с родителями. Потом увез туда возлюбленную. Но каждый день душа звала вернуться домой.

«По национальности я немец, но для немцев, проживающих в Германии, я русский. И это несмотря на то, что в паспорте у меня написано, что я немец. Похоже, в нас с рождения заложен код, который означает тягу к Родине. Невозможно словами объяснить, что это такое. Это надо прочувствовать», – уверен Евгений Райан.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

Жизнь в Европе оказалась для семьи Райан полна минусов. По их словам, они с ужасом по утрам открывали почтовый ящик из-за платежек.

«Налог, счет выставили на фирму отдельно, на дом отдельно, на семью отдельно, либо какая-то страховка. В день иногда по три-четыре письма получали», – заявили Виктория и Евгений Райан.

К тому же – чужой менталитет и климат. В России, по их словам, они почувствовали себя гораздо свободнее и морально легче.

«Супруге было тяжело в Германии, ей там совсем не понравилось», – сказал Евгений Райан.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

«Менталитет, климат, люди в Германии – это все не мое. Все чужое. Мы привыкли, что вышел на улицу, тут соседи, можно с ними пообщаться, обо всем поговорить. В России везде все одно и то же. В Германии люди другие – они немного отстраненные, сухие, хотя очень толерантные», – объяснила свое отношение Виктория Райан.

При этом Виктория убеждена, что многие из тех, кто уехал из России после начала специальной военной операции, рано или поздно вернутся, потому что родные корни о себе напомнят.

«Буквально на днях я спросила у детей, все ли у них хорошо, счастливы ли они здесь. Они сказали, что у них все прекрасно, и поблагодарили, что мы их сюда привезли. Они здесь действительно счастливы. На самом деле здесь намного красивее и лучше, просто надо это понимать», – выразил уверенность Евгений Райан.

Семья объехала много мест в России, но Татарстан оказался лучше всех. Высокогорский район настолько очаровал Евгения, что его окружение загорелось идеей создать в Татарстане поселение для русских немцев – таких же переселенцев, как и он сам. Высокогорский район для него – приоритетный вариант. Здесь он планирует построить дом и открыть строительный бизнес.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой