«Русские идут», или По кому плачет кукушка: почему на Западе грезят войной России и НАТО

Эйрик Кристофферсен заявил, что время на подготовку НАТО к войне уже на исходе

Фото: стоп-кадр видео

В Генштаб ВС Норвегии прокрались «блондинки»

Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен заявил, что время на подготовку НАТО к войне уже на исходе. Он считает, что Россия увеличивает свой боевой потенциал, причем намного быстрее, чем ожидали в НАТО.

Что сказать на это? Словосочетание «может начаться» отсылает нас к известному анекдоту про блондинок:

«Спрашивают блондинку: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? Блондинка: – 50 процентов. – Это как? – Ну, или я его встречу, или нет.

Так и Генштаб ВС Норвегии тоже решил притвориться блондинкой – война между Россией и НАТО может начаться, а может и не начаться. Главное для Генштаба ВС Норвегии – хайпануть на очевидном. На том, что Россия, оказывается, быстро наращивает свой военный потенциал в ходе СВО.

Если серьезно, то заявление Генштаба ВС Норвегии идет в русле психологической атаки, развязанной в последние дни западными СМИ и западными военачальниками в отношении пресловутой «угрозы войны НАТО и России».

Хроника пикирующих информационных уток

15 января немецкое издание Bild сообщило, что в Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Что, мол, есть соответствующий секретный документ бундесвера.

Согласно ему, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии. Затем, пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией.

НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Ситуация, по мнению СМИ, может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, чтобы устроить пограничный конфликт в районе Сувалкского коридора. Пока США в течение нескольких недель после выборов будут без президента, Россия при поддержке Беларуси повторит сценарий 2014 года на территории НАТО. В мае 2025 года НАТО примет решение о мерах сдерживания и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных.

Желая смягчить совершенно безумный газетный материал Bild, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс тут же заявил, что это всего лишь сценарий учений, а не секретный анализ разведки.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эту статью так: «Это издание не гнушается публикаций уток». А официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот бред максимально иронично: «Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке».

Крупнейшие учения НАТО на границах альянса

18 января главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024. На них отработают боевую готовность и развертывание сухопутных сил альянса. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

На следующий день министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, где будет размещено аж 600 бетонных оборонительных сооружений. Это очевидное подражание знаменитой «линии Маннергейма», созданной в 1920-1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, где будет размещено аж 600 бетонных оборонительных сооружений Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Продолжая нагнетать истерию, 22 января британская газета Daily Mail опубликовала обширный прогноз возможного военного конфликта между Россией и странами НАТО, который может произойти через 20 лет. Главный источник статьи – заявление ярого русофоба, бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и ряда военных аналитиков.

«Голливудские сценарии» войны

Эти «эксперты» выделяют несколько фаз боевых действий: массированная кибератака и ракетные удары, сухопутное нападение на Сувалкский коридор и отправка тысяч военных в Литву, Польшу или Эстонию. Союзники России, например, Иран могут присоединиться к войне.

В этот же день не выдержал накала и министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил немецкому телеканалу ZDF, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. При этом он добавил, что Россия будет в состоянии напасть на страну НАТО через несколько лет. Через сколько именно, он не конкретизировал.

Борис Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России Фото: стоп-кадр видео

И еще несколько западных политиков и военных втянулись в это веселое и глупое обсуждение «российской угрозы», но ничего нового к имеющимся информационным уткам не добавили.

Кто заказчик антироссийской пропаганды?

Президент России Владимир Путин регулярно заявляет, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он сделал предположение о заказчике этих информационных уток. По мнению Путина, США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, заявил Путин в декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Положение дел таково, что европейцы устали и больше не хотят тратить деньги из своего кармана на военную помощь Киеву в пользу Вашингтона. У них и так хватает своих внутренних проблем, которые только нарастают. И вот для того, чтобы подтолкнуть европейцев и дальше нести бремя военных расходов в пользу Украины на себе, и изобретаются подобные информационные утки. Не без участия крайне заинтересованных американцев.

Владимир Путин регулярно заявляет, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Русские идут»: это уже было

Вся эта информационная истерия вокруг «российской угрозы» уже была – это банальное повторение антисоветской пропаганды. В Америке после войны переборщили с антисоветской пропагандой, и у них произошел трагикомический эпизод.

22 мая 1949 года Джеймс Форрестол, первый (к тому времени бывший) министр обороны США, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна. Во время болезни, согласно распространенному рассказу, он бредил, повторяя слова The Russians are coming, то есть «Русские идут!».

Так что есть хороший совет европейским политикам и военным, нагнетающим антироссийскую истерию с воображаемым «вторжением»: бойтесь находиться около окон на верхних этажах!