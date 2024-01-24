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«Русские идут», или По кому плачет кукушка: почему на Западе грезят войной России и НАТО
Генштаб ВС Норвегии разродился откровением в стиле дежавю: «Война между НАТО и Россией может начаться в течение двух-трех лет». Почему официальные лица транслируют подобные заявления, разбирался обозреватель «Татар-информа» Альберт Бикбов.
В Генштаб ВС Норвегии прокрались «блондинки»
Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен заявил, что время на подготовку НАТО к войне уже на исходе. Он считает, что Россия увеличивает свой боевой потенциал, причем намного быстрее, чем ожидали в НАТО.
Что сказать на это? Словосочетание «может начаться» отсылает нас к известному анекдоту про блондинок:
«Спрашивают блондинку:
Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
Блондинка:
– 50 процентов.
– Это как?
– Ну, или я его встречу, или нет.
Так и Генштаб ВС Норвегии тоже решил притвориться блондинкой – война между Россией и НАТО может начаться, а может и не начаться. Главное для Генштаба ВС Норвегии – хайпануть на очевидном. На том, что Россия, оказывается, быстро наращивает свой военный потенциал в ходе СВО.
Если серьезно, то заявление Генштаба ВС Норвегии идет в русле психологической атаки, развязанной в последние дни западными СМИ и западными военачальниками в отношении пресловутой «угрозы войны НАТО и России».
Хроника пикирующих информационных уток
15 января немецкое издание Bild сообщило, что в Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Что, мол, есть соответствующий секретный документ бундесвера.
Согласно ему, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии. Затем, пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией.
Ситуация, по мнению СМИ, может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, чтобы устроить пограничный конфликт в районе Сувалкского коридора. Пока США в течение нескольких недель после выборов будут без президента, Россия при поддержке Беларуси повторит сценарий 2014 года на территории НАТО. В мае 2025 года НАТО примет решение о мерах сдерживания и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных.
Желая смягчить совершенно безумный газетный материал Bild, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс тут же заявил, что это всего лишь сценарий учений, а не секретный анализ разведки.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эту статью так: «Это издание не гнушается публикаций уток». А официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот бред максимально иронично: «Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке».
Крупнейшие учения НАТО на границах альянса
18 января главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024. На них отработают боевую готовность и развертывание сухопутных сил альянса. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.
На следующий день министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, где будет размещено аж 600 бетонных оборонительных сооружений. Это очевидное подражание знаменитой «линии Маннергейма», созданной в 1920-1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР.
Продолжая нагнетать истерию, 22 января британская газета Daily Mail опубликовала обширный прогноз возможного военного конфликта между Россией и странами НАТО, который может произойти через 20 лет. Главный источник статьи – заявление ярого русофоба, бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и ряда военных аналитиков.
«Голливудские сценарии» войны
Эти «эксперты» выделяют несколько фаз боевых действий: массированная кибератака и ракетные удары, сухопутное нападение на Сувалкский коридор и отправка тысяч военных в Литву, Польшу или Эстонию. Союзники России, например, Иран могут присоединиться к войне.
В этот же день не выдержал накала и министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил немецкому телеканалу ZDF, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. При этом он добавил, что Россия будет в состоянии напасть на страну НАТО через несколько лет. Через сколько именно, он не конкретизировал.
И еще несколько западных политиков и военных втянулись в это веселое и глупое обсуждение «российской угрозы», но ничего нового к имеющимся информационным уткам не добавили.
Кто заказчик антироссийской пропаганды?
Президент России Владимир Путин регулярно заявляет, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он сделал предположение о заказчике этих информационных уток. По мнению Путина, США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.
Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, заявил Путин в декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Положение дел таково, что европейцы устали и больше не хотят тратить деньги из своего кармана на военную помощь Киеву в пользу Вашингтона. У них и так хватает своих внутренних проблем, которые только нарастают. И вот для того, чтобы подтолкнуть европейцев и дальше нести бремя военных расходов в пользу Украины на себе, и изобретаются подобные информационные утки. Не без участия крайне заинтересованных американцев.
«Русские идут»: это уже было
Вся эта информационная истерия вокруг «российской угрозы» уже была – это банальное повторение антисоветской пропаганды. В Америке после войны переборщили с антисоветской пропагандой, и у них произошел трагикомический эпизод.
22 мая 1949 года Джеймс Форрестол, первый (к тому времени бывший) министр обороны США, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна. Во время болезни, согласно распространенному рассказу, он бредил, повторяя слова The Russians are coming, то есть «Русские идут!».
Так что есть хороший совет европейским политикам и военным, нагнетающим антироссийскую истерию с воображаемым «вторжением»: бойтесь находиться около окон на верхних этажах!
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