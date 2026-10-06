«Русская ракета» промахнулась: как Петросян обошла Трусову в гонке за резерв ISU

8 октября Трусова выйдет на лед в Алматы с волнением — и дело не в соперницах, а в правилах. Для попадания в резерв Гран-при ISU нужно золото на «челленджере», о чем она узнала позже, чем следовало. Петросян, чье серебро в Батуми дало ей место первой запасной, в Казахстан не едет. Кто из них едет на этапы Гран-при ISU - в материале «ТИ-Спорта».





Аделия Петросян и Александра Трусова

Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: соцсети фигуристок

«Нужно быть первой»: как одно правило лишило Трусову запаса, а Петросян сделало главной

В резервный список для участия в Гран-при ISU по фигурному катанию не так то просто попасть. Его основа — фигуристы из первых 75 лучших результатов предыдущего сезона, выполнившие технический минимум. Здесь стоит напомнить: российские фигуристы выступают под нейтральным статусом, и международных выступлений у них не было 4,5 года. Сейчас дополнительный путь открывает только победа на турнирах серии «челленджер».

Как только кто-то из изначально заявленных фигуристов снимается (из-за травмы, болезни и т.д.), место предлагают первому номеру резерва. Победителей «челленджеров» добавляют в резерв в его нижнюю часть, и уже там их расставляют в соответствии с набранными баллами. Это значит, что победа на «челленджере» не дает автоматического преимущества и не позволяет сразу обойти спортсменов из прошлогоднего топ-75.

Главная новость после турнира в Грузии (Trialeti Trophy — 2026 — турнир серии «Челленджер» по фигурному катанию, который проходил с 1 по 3 октября 2026 года в Батуми) — статус Аделии Петросян. Российская фигуристка заняла 52-е место в обновленном мировом рейтинге ISU. Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве Трусова) находится на 161-м месте с 310 баллами.

Короткая программа Аделии Петросян Фото: скриншот с трансляции Okko

Для Петросян выполнение минимума в Батуми сработало в связке с двумя турнирами из прошлого сезона — этого хватило, чтобы претендовать на место среди участниц Гран-при. Набранные 204,16 балла вывели ее на первую позицию среди запасных. Квалификационный результат получен, появилась возможность рассчитывать на приглашение при освобождении места. Однако статус запасной еще не равен стартовому номеру.

Александра Трусова Фото: соцсети фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова не скрывает раздражения. По ее словам, до недавнего времени в правила попадания в запасные никто особо не вникал. Она сама сразу предполагала, что отобраться возможно, но ей говорили: «Да нет, там все поменяли». В итоге поменяли — и смысл свелся к тому, что нужно быть именно первой на «челленджере».

«Если бы я это знала, то начала бы заранее кататься на челленджерах. Да и вообще мы выбирали бы, где вероятнее всего стать первой», — призналась фигуристка в видео в своем телеграм-канале.

Именно это ограничение — только первое место — ее сильно нервирует. Добавились и другие проблемы: после контрольных прокатов, которые проходили 19-20 сентября, команда заболела, и сейчас, по словам Трусовой, форма идет «в минус».

«Я вроде бы все могу, по отдельности все было неплохо, но в прокате что-то совсем не пошло», — добавила она.

На японском «Челленджере» Трусова взяла серебро — и этого оказалось недостаточно для включения в резерв. Фролова и Камила Нелюбова также остались за списком. А Петросян выполнила минимум в Батуми и благодаря двум турнира из прошлого сезона стала первой запасной. Серия Гран-при ISU сезона 2026/2027 стартует 23 октября 2026 года этапом «Гран-при Франции».

Петросян или Трусова: кто первая в очереди на замену, если Эмбер Гленн снимется с Гран-при

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026) американская фигуристка Эмбер Гленн планирует выйти на соревнования во второй половине текущего сезона. Об этом спортсменка заявила во время прямого эфира в своем аккаунте в одной из социальных сетей. Если Гленн действительно снимется с этапов Гран-при ISU, которые приходятся на первую половину сезона, в женской сетке Гран-при освободится место — и дальше все решит очередь запасных. В списках на первый этап во Франции Эмбер не значится.

Аделия Петросян на контрольных прокатах Фото: скриншот с видео трансляции

Формально главный претендент на замену из российских фигуристок — Аделия Петросян: именно она стала первой запасной на женские этапы. Но ее путь в серию упирается не только в спорт. Даже если место освободится, остаются формальности: визы и логистика.

Теперь о том, почему Петросян вообще оказалась впереди. На Challenger Trialeti Trophy в Батуми она взяла серебро — и этого хватило, чтобы стать первой запасной. В обновленном мировом рейтинге ISU у Петросян 1016 очков и 52-е место. Следом — София Дзепка на 90-й позиции и Анна Фролова на 100-й.

При снятии Гленн первой в очереди стоит Петросян

Трусовой же, чтобы догнать, нужны именно первые места. Раньше ее результаты на Олимпийских играх могли учитываться, но после обновления критериев ISU это правило отменили.

Если Александра выиграет на «челленджере» в Казахстане, она получит максимально возможный зачет баллов на этом турнире и серьезно поправит свое положение в рейтинге. Если нет — разрыв с Петросян (1016 против 310 баллов на октябрь 2026 года) продолжит расти.

Александра Трусова Фото: соцсети фигуристок

Точные цифры зависят от итогового места Александры в Казахстане и уровня соперниц. Но пока свободных мест нет, и из возможных снятий, помимо Гленн, тоже нет. Так что при самом вероятном сценарии — снятии Эмбер — первой в очереди стоит Петросян. Трусовой для этого нужно не просто выступить, а выигрывать.