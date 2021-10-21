Русская православная старообрядческая церковь изменила свой устав

Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) изменил типовой устав своих общин и церковный устав, сообщает РИА Новости.

«Принять устав РПСЦ в новой редакции. Принять образцовый устав Местной религиозной организации в новой редакции», — говорится в тексте постановлений Освященного собора, состоявшегося 19 и 20 октября.

Текст самих измененных уставов пока не был опубликован.

Освященный собор РПСЦ — это высший орган управления церковью. В прошлый раз он проходил в Москве в 2019 году.

Отмечается, что в этом году мероприятие завершили досрочно, так как «обозначенный список вопросов удалось рассмотреть за два дня вместо трех, запланированных ранее».

Во время собора предстоятель РПСЦ митрополит Корнилий (Титов) призвал духовенство во время пандемии увеличить благотворительную и социальную работу.

«В нынешнее тревожное время нам необходимо, помимо усиления проповеди, увеличить благотворительную и социальную деятельность, особенно в нынешних условиях пандемии, и для создания положительного образа церкви давать об этом информацию российскому обществу», — отметил митрополит.

Также он призвал священников подчеркивать в проповедях значение семьи.

«Священникам в своих проповедях необходимо подчеркивать роль и значение традиционной семьи, ее укрепления, увеличения рождаемости. Семья, по заветам Писания, священна, и ее разрушение карается Богом. Слава Богу за то, что наша старообрядческая церковь сегодня показывает пример крепкой многодетной семьи», — сказал священнослужитель.