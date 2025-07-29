Руслан Юсупов подал документы для регистрации кандидатом на должность Раиса Татарстана

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В Центральную избирательную комиссию РТ сегодня, 29 июля, поступили документы для регистрации от кандидата на пост Раиса республики Руслана Юсупова. Его кандидатура выдвинута Татарстанским региональным отделением Либерально-демократической партии России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, этап приема документов завершится 30 июля в 18:00. Он пояснил, что поступающие материалы проверяются рабочей группой, по итогам чего соответствующее решение будет принято на заседании комиссии.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).