Руслан Юсупов: «Фарид Мухаметшин – сильнейший, великий политик»

Фарид Мухаметшин – «сильнейший, великий политик». Так охарактеризовал депутат Руслан Юсупов бывшего Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, который сегодня досрочно сложил полномочия спикера парламента на 19-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Вспоминается наша первая встреча в его кабинете. Я пришел в Госсовет молодым депутатом, нервничал. Фарид Хайруллович с радушием меня встретил, мы долго разговаривали, я услышал столько слов поддержки. Мне это очень запомнилось. Только теплые слова могу о нем сказать», – заявил парламентарий в разговоре с журналистами.

Впервые Председателем Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин был избран в 1998 году, эту должность он занимал до сегодняшнего дня. На 19-м заседании республиканского парламента VII созыва он был избран Почетным Председателем Госсовета РТ.