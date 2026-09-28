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Политика 28 сентября 2026 14:14

Руслан Шигабуддинов: в каждом муниципалитете РТ будет спортивная инфраструктура

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Несмотря на внешние угрозы, экономика Татарстана сохраняет свое устойчивое развитие и стабильность во многих отраслях. Об этом заявил Депутат Государственного Совета, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов по итогам ежегодного послания Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«Уже в ближайшие несколько лет буквально в каждом муниципальном районе будет бассейн, ледовый дворец, футбольный манеж и база, где можно кататься на лыжах. Кроме того, сегодня несколько раз отметили, что молодежь нужно воспитывать в духе патриотизма, потому что в текущих реалиях это является очень важным направлением», – сказал он.

Шигабуддинов также подчеркнул, что решение объявить 2027 в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева – очень правильное решение.

«Минтимер Шарипович Шаймиев тот человек, который руководил республикой в одно из самых непростых времен. И то, что смогли такую республику построить, многовекторную экономику развить – это, конечно, его во многом заслуга. Те программы, которые он запустил: ветхое жилье, газификация всех домохозяйств – все те проекты, которые он реализовал, до сих пор не имеют аналогов в России. То, что следующий год будет посвящен ему, я считаю, это абсолютно правильное решение», – подчеркнул он.

#ПосланиеМинниханова2026 #Год Шаймиева #руслан шигабутдинов
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