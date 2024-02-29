Руслан Шигабуддинов: Молодежь Сирии так же объединена вокруг своего Президента, как и мы

Фото: Информационный центр Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Российская делегация «Молодой гвардии Единой России», в состав которой входил и руководитель татарстанского штаба молодежной организации Руслан Шигабуддинов, встретилась с Президентом Сирии Башаром Асадом и представителями сирийской молодежи в Дамаске.

«Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы Президент [РФ Владимир] Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — поделился с гостями своим пониманием ситуации сирийский лидер Башар Асад.

В ходе разговора были затронуты вопросы о роли сирийской и российской молодежи в развитии сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности. В завершение встречи молодогвардейцы подарили главе Сирийской Арабской Республики фотокнигу «Реальность Донбасса».

«Большое спасибо Башару Асаду за проведенную встречу. Подарили ему книгу „Реальность Донбасса“, где описаны наши выезды с гуманитарными миссиями на территории новых регионов, <...> также в книге написан наш девиз „Один за всех и все за одного“. Сейчас поддержка друзей и коллег особенно важна. Приятно знать, что молодежь Сирии так же объединена вокруг своего Президента, как и наши ребята!» — заявил «Татар-информу» руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

В Латакии с 24 по 27 февраля проходил первый объединенный форум сирийской и российской молодежи, в котором приняли участие председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов и глава Национального союза сирийских студентов Дарин Сулейман.