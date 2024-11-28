Руслан Шигабуддинов будет представлять Госсовет РТ в Молодежном парламенте Госдумы

Руслан Шигабутдинов

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Депутат Руслан Шигабуддинов стал представителем Государственного Совета РТ в Молодежном парламенте при Госдуме. Такое решение было принято сегодня на пятом заседании татарстанского парламента.

«В состав Молодежного парламента при Госдуме включаются депутаты законодательных органов субъектов РФ в возрасте до 35 лет включительно. В новом созыве парламента такому критерию соответствует Руслан Шигабуддинов», – рассказала председатель Комитета ГС по социальной политике Светлана Захарова.

Шигабуддинов также входит в состав Молодежного парламента при Госсовете РТ. Его основная деятельность связана с молодежной политикой в исполкоме татарстанского отделения партии «Единая Россия».