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Ру Тат
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3 июня 2021  13:46
Егор Никитин

За пять лет число жителей Иннополиса может увеличиться до 30 тыс. человек

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Власти татарстанского Иннополиса намерены нарастить население города до 30 тыс. в следующие 3-5 лет. Достичь таких результатов они намерены за счет активного строительства жилья. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума корреспондентам ИА «Татар-информ» сообщил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.
На выставке ПМЭФ он представил концепцию будущей застройки самого молодого города страны и отметил — рост населения Иннополиса сейчас сдерживает отсутствие свободного жилья. 
«Мы планируем застройку вместе с частным инвестором. <...> Если проект будет полностью реализован, то у нас будет достаточно жилых мощностей, чтобы приблизиться к 30 тысячам жителей», — отметил Шагалеев.
Он напомнил, что на сегодняшний день на постоянной основе в Иннополисе проживает более 4 тыс. жителей. Еще 1,3 тыс. человек посещают город в рамках маятниковой миграции (поездки для работы и учебы). 
«Если темпы реализации застройки будут хорошими, то к этому показателю [30 тыс. жителей] мы будем идти 3-5 лет», — резюмировал Руслан Шагалеев.

#строительство жилья #иннополис
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