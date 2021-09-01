Руслан Шагалеев: Иннополис — лучшая площадка в РФ для тестирования новейших технологий

Ключевая задача Иннополиса заключается в том, чтобы дать возможность специалистам реализовать себя в России. Об этом глава высокотехнологичного города Руслан Шагалеев заявил на полях просветительского марафона «Новое Знание», назвав Иннополис лучшей площадкой в стране для тестирования новейших технологий.

По словам Шагалеева, сейчас здесь функционирует более 245 IT-компаний при населении в 5 тыс. человек.

«Мы открыты для компаний, которые хотят протестировать здесь новые технологии. Выделяем место в коворкинге и жилье», — отметил спикер.

Мэр отметил, что все общение с жителями города происходит в Telegram. Для этой цели правительством города было создано более 200 чатов и каналов.

Три года назад в мэрию Иннополиса приняли на работу первого виртуального сотрудника чат-бота, который помогает другим работникам мэрии и местным жителям решать различные вопросы.

За год в городе обрабатывается более 65 433 обращений. Среднее время обработки — 2 минуты. Шагалеев обратил внимание на то, что Иннополис по индексу счастья местного населения является одним из самых счастливых городов страны.

«Мы стараемся быстро решить все бытовые проблемы и услышать мнение каждого. При помощи системы опросов мы измеряем индекс счастья жителей», — рассказал он.