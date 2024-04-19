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Политика 19 апреля 2024 14:15

Руслан Сабиров покидает пост главы Госкомитета Татарстана по закупкам

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Руслан Сабиров покидает пост главы Госкомитета Татарстана по закупкам
Фото: goszakupki.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Руслана Сабирова от должности председателя Госкомитета РТ по закупкам. Указ опубликован на портале правовой информации.

« <...> по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», – уточняется в документе.

Сабиров возглавлял комитет с 2021 года. Свою трудовую деятельность в 2000-м начинал в качестве специалиста в Государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции РТ. С 2007 года работает в системе государственного управления: помощником министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, начальником отдела общего обеспечения Управления Росреестра по Республике Татарстан. С 2011 по 2015 год замещал должность заместителя Управляющего делами руководителя республики. С 2015 года работал советником председателя совета директоров АО «Связьинвестнефтехим».

#Рустам Минниханов
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