Экс-вратарь сборной России Нигматуллин заявил, что скучает по татарской выпечке

Уроженец Казани, футбольный экс-голкипер столичных «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», сборной России 47-летний Руслан Нигматуллин живет в США в Майами и выступает с DJ-сетами в крупнейших городах США и Канады, а также участвует в популярных телешоу на выживание.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Руслан признался, что в Америке ему не хватает национальных татарских блюд.

«Я люблю свою страну и часто возвращаюсь. В Штатах мне очень не хватает татарской выпечки! Борщ и пельмени в Майами я еще могу найти, но вот эчпочмак — нет... Хотя когда был в Нью-Йорке, то видел заведение с татарской выпечкой, но, к сожалению, качество так себе. На троечку с минусом», – признался Нигматуллин.

Воспитанник казанского «Электрона» Руслан не сыграл ни одного матча за «Рубин», сделав себе имя в челнинском «КАМАЗе», откуда в 1995 года перешел в московский «Спартак», где стал двукратным чемпионом России, еще одну золотую медаль чемпионат страны Нигматуллин заработал в столичном «Локомотиве».

Играл в ЦСКА, «Тереке» (Грозный), СКА (Ростов-на-Дону), в Италии за «Верону» и «Салернитану», в Израиле за «Маккаби» (Ахи). За сборную России Руслан провел 21 встречу, в том числе на чемпионате мира 2002 года. Затем занимался бизнесом, журналистикой, создал свою школу вратарей в Москве, став известным ди-джеем.