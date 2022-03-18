Руслан Нигматуллин: «Самым сложным в Африке было испытание голодом»

На ТНТ идет второй сезон экстремально-приключенческого шоу «Звезды в Африке», в котором российские селебрити проходят тяжелые испытания, чтобы получить еду. Одним из участников нового сезона стал экс-вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. О том, как ему жилось в Африке, спортсмен рассказал в интервью.

Фото из личного архива Руслана Нигматуллина

«Хотелось адреналина, хотелось сменить обстановку, выйти из зоны комфорта»

Какие впечатления у вас от Африки и от участия в шоу? Чем вас привлек проект такого формата? Сразу согласились на участие в проекте или сомневались?

Впечатления самые положительные. Это был действительно крутой опыт, крутое приключение. До этого я не был в дикой Африке. И настолько близко к диким животным не приближался. Кроме того, это еще была проверка себя. Хотелось адреналина, хотелось сменить обстановку, выйти из зоны комфорта. Мне удалось это сделать с помощью второго сезона шоу «Звезды в Африке».

В первом сезоне ваш коллега по спорту Вячеслав Малафеев стал победителем проекта. Как думаете, у спортсменов больше шансов победить в таком проекте? Или это не зависит от физической подготовки участника?

Да, знаю, что Малафеев победил, я с удовольствием смотрел первый сезон проекта. Но все же, чтобы победить, не обязательно быть спортсменом. Возможно, у спортсменов больше шансов ввиду физической подготовки. Но кроме того, должна быть определенная доля удачи. Также важны коммуникабельность, да и просто желание победить. Наглядный пример этому – Юля Гаврилина, которая оказалась в финале вместе со Славой Малафеевым в прошлом сезоне проекта.

Какие отношения сложились с другими участниками? И была ли у вас какая-то стратегия в игре?

У меня со всеми сложились хорошие отношения, а с некоторыми – дружеские. Мы подружились с Олегом Верещагиным, тепло общались и продолжаем общаться с Максимом Лагашкиным. Рад, что проект принес новые знакомства и общение с людьми из разных областей. И с людьми разного возраста, кстати, тоже. Например, Валя Карнавал оказалась моложе моего сына, но при этом мы нашли общий язык.

«Нам даже начала сниться еда: ты закрываешь глаза, а тебе снится большой и жирный стейк»

Вам приходилось в жизни когда-то оказываться в экстремальных условиях, похожих на условия на проекте?

В обычной жизни такого экстрима у меня не было. Но с другой стороны, футбольные матчи, в которых я участвовал, тоже были отчасти экстремальными и требовали от меня максимальной выкладки. Некоторые испытания на проекте тоже требовали выложиться по полной, чтобы пройти. Но в целом ощущения, которые я испытывал на шоу, в какой-то степени уникальные.

Какие испытания на проекте вам давались тяжелее всего и почему?

Самым тяжелым для меня стало испытание голодом. Был момент, когда мы ничего не ели около полутора суток. Мы были наказаны за провинность, и у нас была только вода. Терпеть голод не так просто, как может показаться. Конечно, некоторые зрители думают, что вне кадра нас подкармливают, но нет. Мы были действительно голодны. Нам даже начала сниться еда: ты закрываешь глаза, а тебе снится большой и жирный стейк.

Кто, на ваш взгляд, достоин попадания в финал в этом сезоне? Есть ли у вас личные фавориты?

Во втором сезоне у нас образовались два лагеря: лагерь участников постарше и лагерь молодежи. Конечно, мне как представителю первого лагеря хотелось бы, чтобы победил кто-то из взрослых участников, из тех, кто постарше и поопытнее.

Часто ли вы бываете на родине в Казани? Какие места в первую очередь посещаете, если есть время?

Казань, безусловно, в моем сердце навсегда. Там живут мои родители. Был там недавно, в декабре. Огромный привет родному городу!

Смотрите шоу «Звезды в Африке» по воскресеньям в 19.00 на ТНТ.