Руслан Нигматуллин раскрыл причины своего развода с супругой

Российский футболист, вратарь Руслан Нигматуллин, выступавший в челнинском ФК «КАМАЗ», в своих соцсетях раскрыл подробности развода с супругой Еленой, с которой прожил почти 30 лет.

«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости я предложил разделить все имущество „50 на 50“ без судебных разбирательств <...> Однако для нее этого было недостаточно», — написал бизнесмен.

Нигматуллин отметил, что его бывшая жена «предъявила претензии на 100% имущества», а затем, «получив средства от продажи квартиры», покинула Россию и перестала выходить на связь.

«Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле», — заключил предприниматель.