Руслан Кабиров вновь назначен полпредом Татарстана в Туркменистане

Полномочным представителем Татарстана в Туркменистане переназначен Руслан Кабиров. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Назначить Кабирова Руслана Харисовича с 11 октября 2022 года полномочным представителем Республики Татарстан в Туркменистане сроком на три года», — сказано в документе, опубликованном на сайте руководителя республики.

Руслан Кабиров занимает пост полпреда Татарстана в центральноазиатской стране с 11 октября 2016 года. До этого он работал первым заместителем министра промышленности и торговли РТ (с мая 2012 по октябрь 2016 года).