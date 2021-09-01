Руслан Гаджиев: Татарстанцев беспокоит качество дорог, инфраструктура и безопасность

Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев созвонился с татарстанцами, оставившими наказы и обращения в рамках проекта «Мой депутат». Он уточнил детали обращений, чтобы их могла взять в работу партия «Единая Россия».

«У нас очень завышенные цены», — обратилась жительница села Большие Полянки Галина Фомина. По ее словам, в селе работает только один магазин, из-за чего отсутствует конкуренция. У жителей нет альтернативы, поэтому приходится тратиться. Галина Фомина предложила построить еще один магазин не только для решения этой проблемы, но и потому, что действующий находится в аварийном состоянии.

Руслан Гаджиев сообщил, что строительство второго магазина в селе запланировано на 2022 год.

«Магазин должен быть построен, но нужно отремонтировать и действующий магазин. Считаю важным проконтролировать также вопрос с ценообразованием», — ответил он.

Жительница села Кадряково Халися Ахмадуллина оставила заявку в системе «Мой депутат», в которой пожаловалась на отсутствие уличного освещения на одной из улиц села. Для того чтобы узнать подробнее о проблеме, Руслан Гаджиев позвонил жительнице. Но в ходе разговора стало ясно: проблема уже решилась, освещение наладили.

Рифат Курмашев обратился с просьбой установить «лежачего полицейского» около остановки общественного транспорта.

«Напротив нашего дома есть остановка, машины рядом с ней летают только так. Там часто дети находятся, пожилые люди, очень опасно, а если собьют кого-нибудь? Положить бы „лежачего полицейского“ там, чтобы такого не было», — рассказал Курмашев.

Местная администрация планирует решить данный вопрос. Об этом рассказал жителю Руслан Гаджиев.

«„Лежачий полицейский“ обязательно должен быть! Я благодарю вас за активную гражданскую позицию, если у вас возникнут еще какие-нибудь идеи — пишите или звоните, я буду рад обсудить их с вами», — добавил он.

Сервис мойдепутат.онлайн продолжает принимать наказы и обращения татарстанцев. Все жители республики могут обратиться к партии «Единая Россия», сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8-800-201-16-00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.