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Ру Тат
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17 сентября 2021  17:20

Руслан Гаджиев проголосовал на выборах в Госдуму на участке в КНИТУ-КАИ

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Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев стал одним из первых избирателей, проголосовавших на участке №42 в Казани, расположенном в КНИТУ-КАИ. Об этом сообщает «Республика Татарстан».

Проголосовав, Гаджиев рассказал журналистам, что избирательная кампания в этом году была сложной, но в целом он настроен позитивно. «Решение теперь за избирателями», — добавил он.

Работа на участке организована в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Приняв участие в голосовании, люди получают браслеты, дающие им право на бесплатный проезд в общественном транспорте и посещение главных культурных событий, которые пройдут в столице РТ в ближайшие дни.

#Выборы 2021
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