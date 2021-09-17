Руслан Гаджиев проголосовал на выборах в Госдуму на участке в КНИТУ-КАИ

Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев стал одним из первых избирателей, проголосовавших на участке №42 в Казани, расположенном в КНИТУ-КАИ. Об этом сообщает «Республика Татарстан».

Проголосовав, Гаджиев рассказал журналистам, что избирательная кампания в этом году была сложной, но в целом он настроен позитивно. «Решение теперь за избирателями», — добавил он.

Работа на участке организована в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Приняв участие в голосовании, люди получают браслеты, дающие им право на бесплатный проезд в общественном транспорте и посещение главных культурных событий, которые пройдут в столице РТ в ближайшие дни.