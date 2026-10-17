Руслан Габитов, «Риваять»: «Татары − это не только тюбетейка и чак-чак»

Как узнать, какой была старинная музыка, ведь записей не сохранилось? Почему озеро Кабан − кладезь информации? Как создаются народные инструменты? Сколько они стоят? На каких из них тяжелее всего играть? Об этом и многом другом «Миллиард.Татар» рассказал руководитель этно-группы «Риваять» Руслан Габитов.





«Меняются времена, власть, люди, а озеро Кабан остается. И впитывает в себя всю информацию»

– Руслан, «Риваять» уже 15 лет существует как этно-группа. Что это значит для вас?

– Для меня это как образ жизни. Если чем-то занимаешься и хочешь добиться результата, нужно этим жить. Я полностью поглощен этим творчеством уже 15 лет. Вначале мы были фольклорным коллективом, но мы всегда копаем глубже и теперь называемся тюркской этно-группой. Пятнадцать лет − уже как паспорт можно получать, теперь мы, можно сказать, совершеннолетние. Это мое любимое хобби, притом оплачиваемое: я никогда не работаю − я занимаюсь любимым делом.

– А сколько музыкантов у вас в составе?

– На данный момент 15 человек. Кто-то уходит, но по серьезным причинам: например, две девушки ушли в декрет, еще одна переехала в другой город. Сейчас мы набрали новых молодых специалистов − они потихоньку изучают нашу программу. У меня такая система: люди приходят, я даю им время, они смотрят, изучают нас, ходят на репетиции − и уже чувствуется, наш человек или не наш. Но в основном остаются. Самому молодому артисту 19 лет − это Ильяс, он приехал из Ижевска.

– Вы практикуете соавторство с современными авторами?

– Конечно, заказываем и записываем песни именно на нужную тему. Например, слова для «Кабан күле» («Озеро Кабан», – прим. Т-и) заказали у известной поэтессы Шамсии Зигангировой. Многие композиции мы создаем именно в соавторстве: заказываем и мелодии, и стихи.

Вот недавно у нас появился новый инструмент − ятаган. Это старинный инструмент тюркских народов. Мы заказали его в Китае − там он называется «гульджен». Все-таки его корни (утверждать не могу, но возможно) появились там. Может, они взяли у нас − тяжело сказать. У алтайских народов, у казахов есть такой же инструмент. Еще был акар − сейчас мы его потихоньку внедряем. На юбилейном концерте у нас будет презентация новой песни, где он используется. Эту тему мы, наверное, поднимаем первые.

– Песню назовете или это секрет?

– А это как раз «Кабан күле». Меняются времена, власть, люди, эпохи − а озеро в самом центре Казани остается. Оно не течет, поэтому впитывает в себя всю информацию. Я думаю, это очень важно, поэтому мы воспеваем наше озеро. История такова: я же работаю на радио «Тәртип», и у меня шесть лет выходила передача «Риваять» (легенда, предание, – прим. Т-и). Я рассказывал легенды, истории деревень, мифологические рассказы. И как раз говорил про озеро Кабан. Отправил передачу Шамсии Зигангировой, она послушала и написала куплеты.

Стихи также писали телеведущий Ильдар Киямов и Айдар Мингазов. Иногда пишу я сам. Кое-что взяли у Ризали Исмагиловой − главного редактора радио «Тәртип». Наш композитор − Гузель Джихангирова: сколько песен она уже написала! А в самом коллективе есть Ильнар Сафин − мало кто знает, что он прекрасный композитор. Он тонко чувствует музыку и во многом нам помогает. Вот, в принципе, те композиторы и поэты, с которыми мы в основном работаем.

– 15 ноября в Казани пройдет ваш юбилейный концерт. Что нового на нем ожидается?

– Концерт состоит из двух блоков. Первый будет посвящен эпическим композициям − мы воспеваем старину, обычаи, тюркскую тему. Здесь у нас новое направление: старинные эпосы, дастаны, обычаи. Молодежь такое воспринимает тяжело; чтобы подать старинные вещи как есть, нужна яркая обертка, как стразы. Так и делаем: показываем эпосы башкирского народа, лирические композиции татарского.

Есть современные танцевальные номера: девушка будет танцевать, а мы − играть на инструментах и петь. Есть старинные татарские песни, например «Гульджамал», в новой, инструментальной версии − я буду играть на курае. У нас сформировалась серьезная команда, инфраструктура «Риваять» − от композиторов и поэтов до постановщиков. Появились свои режиссер, постановщик, администратор, который помогает организовывать мероприятия, концерты, договариваться.

Пока мы планируем концерт только здесь, в Казани. Это концерт-презентация. Думаю, те, кто увидит нас, захотят пригласить в другие города и регионы, Алла бирса. Потому что такое мало кто делает. Мы работаем с живой музыкой, без фонограммы, используем шаманские бубны, музыкальный лук, разные стили горлового пения. Мы поднимаем действительно необычный формат − тот, который требует постоянных занятий, шлифовки мастерства, всегда внедряем какие-то интересные инструменты.

«Инструменты должны быть «играбельные», и нужно найти место, где их использовать. Но перед этим надо еще научиться на них играть»

– Сколько у вас инструментов?

– Честно, не считал. Базовых инструментов 10–15, но в целом их намного больше. Внедрять их в наши выступления – это большая работа и поиск. Во-первых, инструменты должны быть «играбельные», и нужно найти место, где их использовать. Но перед этим же еще надо научиться на них играть, чтобы можно было показать их на сцене.

– То есть за каждым человеком закреплен определенный инструмент?

– Когда приходит человек, у него есть сильная сторона. Если он учился на баяниста, то играет на баяне, но дополнительно может подыграть на других инструментах. У нас учатся: танцор учится петь, певец учится танцевать. Мы универсальные − аниматоры. И музыканты, и певцы, и много чего еще можем делать.

– Где вы собираете информацию о песнях, легендах?

– Я коллекционирую старинные книги по фольклорному направлению, общаюсь с букинистами. В книгах очень много интересного материала. И сейчас выпускают много новых интересных книг. Я слежу за этим. Ильгиз Кадыров, например, еще в молодости собирал фольклор сибирских татар, а сейчас выпускает − это драгоценность.

Но одно дело найти материал, другое − как-то художественно его выразить. Обсуждаем с аранжировщиками, авторами стихов, как это будет красивее звучать. Бывают поездки в Китай, Кыргызстан, Казахстан, где можно записать интересные материалы и легенды. Вот идея − нужно найти главное зерно.

– А как создаются инструменты? У вас есть какой-то мастер или вы сами их делаете?

– Мы общаемся со многими этномузыкологами, учеными, которые работают в этом направлении. Они дают описание, и у них есть свои личные инструменты. Например, как я начал изучать − я нашел для себя интересный инструмент. Оказывается, есть много разных видов кураев! Один из них до сих пор остается в тени. Почему? Потому что у него небольшие возможности звукоизвлечения, всего лишь обычные два отверстия. Но это как бы обертонный инструмент. Конечно, сложные вещи не сыграешь, но какие-то старинные, аутентичные можно.

– Из чего они сделаны?

– Например, сыбызгы сделан из глины. Мы говорим «сырнайлар» − они сделаны из дерева, из рога рогатого скота. Кураи тоже делают из разных материалов – из дерева, металла, пищевого алюминия.

Но деревянные где-то идут, где-то не идут. Например, опыт показал: как-то мы выступали в Чувашии, в Мариинском Посаде, и там начался дождь. Дерево разбухло, тональность инструмента изменилась. Оказывается, здесь нужно использовать металлический инструмент, но у них тоже есть свои особенности: когда играешь в холоде, они сжимаются, тон тоже смещается. Здесь нужно уметь варьировать.

Или шаманский бубен, например. Раньше мы делали инструменты из козьей шкуры, а они, когда влажно, теряют свою эластичность и перестают играть. Поэтому нашли выход: сейчас есть инструменты, которые можно делать из синтетических тканей, они не зависят от температуры и влажности. Кыл-кубыз − мы заказали его у наших друзей казахов, это группа «Туран». Его делают из сосны, из бука. Мы даже используем мечи, сделанные из особого материала. Когда на них дерутся, они «издают» искры.

– Дорого ли приобретать инструменты у мастеров?

– Разные мастера, разные цены. Эксклюзивные инструменты стоят дорого. Например, кыл-кубыз из Казахстана еще лет 6-7 назад заказывали за 60 тысяч рублей. Но у меня есть мастера, которые по дружбе делают за 15-20 тысяч. Кураи пока недорогие − полторы-две тысячи. Кыл-кубыз у нас делает Фаниль Вильданов.

– Есть какие-то конкретные условия хранения инструментов?

– Да, конечно. Влажность должна быть 35 процентов. Видите, здесь она очень высокая, и инструменты портятся. Из-за этого некоторые инструменты у меня уже лопнули. Поэтому стараюсь хранить их в чехлах.

«Что у нас осталось от свадебных обрядов? Чак-чак да пара традиций»

– Как вы понимаете, что это подлинный звук, тот, который был раньше?

– Когда мы говорим «старинная музыка», «старинный инструмент», мы не можем сказать наверняка, какой была эта музыка, потому что записей тех времен, конечно, нет. Подробных описаний тоже нет. Например, музыка булгарского периода − многие книги сожгли в библиотеках при Казанском ханстве, специально сжигали, уничтожали целую эпоху. Мы можем судить только по поверхностным описаниям летописей. Или по метрике старинного стиха, здесь тоже можно как-то возобновить описания.

Или, например, начинаешь слушать, а там 33 куплета и получается однообразно. И наша задача − сделать художественно интереснее. Допустим, эпос − он же большой, длинный, и, конечно же, зритель не будет слушать столько времени. Поэтому сжимаем его до одной композиции, где должны быть начало, развитие и развязка. И за эту короткую историю люди должны понять, о чем речь.

Задача наша непростая − показать старинную культуру через инструменты и литературу, преподнести ее музыкально.

– На каком инструменте тяжелее всего играть?

– Сложный вопрос, потому что каждый музыкант играет на своем инструменте. Приходится переобучаться. Например, наш Ильнар, профессиональный баянист с консерваторским образованием, начал играть на шаманском бубне. Айдар Закиров − мультимузыкант, он в принципе играет на всем: и на кыл-кубызе, и на ударных инструментах, и на домбре − он вообще просто космос-музыкант.

Фаниль Вильданов виртуозно играет на своем кубызе, домбре, учит основам игры на кыл-кубызе, мы используем его горловое пение. Он долгое время учился у мастеров алтайского пения. У меня в основном духовые инструменты, и, конечно, я тоже учусь, в основном развиваю игру на домбре и где-то могу подыграть на ударных инструментах.

– Перейдем к песням. Они берутся у вас из риваятов, стихов?

– Мы берем из трех форматов. Первый − это нотный вариант: есть композиции в книгах. Но они не всегда используются так, как они записаны. Берем в нотной записи, соединяем, делаем интереснее на основе разных композиций. Второй формат − полевые записи. Есть аудиозаписи, которые мы слушаем и уже на основе них фантазируем, дорабатываем. И третий формат − композиторский: обращаемся к композиторам.

– А как вы чувствуете ту грань, что нельзя перегибать при объединении композиций?

– У нас есть девиз «Үткәннәрне барлап, бүгенгесен булдырабыз» – «Сохраняя прошлое, создаем настоящее». Мы знаем свое прошлое, но в том виде, каким оно было раньше, использовать его не можем − оно утратило свою ценность. Зато мы можем переформатировать его в сегодняшний день. Татары − это же не только тюбетейка и чак-чак. У нас очень богатая история и культура, но многое забыто.

Возьмем свадебные обряды: что у нас осталось сегодня? Чак-чак да пара традиций. А все остальное пришло с Запада: шампанское, вальс, продажа первого куска торта. Я всегда говорю: у нас настолько богатое прошлое, что его не нужно заменять чужим. Невеста должна была каждый день ходить за водой, знать эту дорогу. Вся деревня выходила ее провожать, смотрела и оценивала, как она несет коромысло.

У каждого обряда были свои обычаи, хвалебные и свадебные песни. Почему мы это забыли? Почему не вернуть? И это только свадебные традиции, а так их великое множество. Если мы начнем вытаскивать их из корня, то еще больше будем гордиться своим прошлым.

– Это будет в юбилейном концерте?

– Да. Я пишу письма: придите, снимите нас, покажите по телевидению и радио. Мало кто берется за фольклор, потому что это непросто – нужно много времени и труда, чтобы изучить и показать людям.

Первый блок концерта − это история, то, чем можно гордиться. Второй посвящен фольклору, традициям и нашим проектам: «Музыкальный сундук» для детей, проекты о свадьбах, Сабантуе, туризме. Наш экскурсовод «Риваять» − со знаком качества, потому что мы заработали себе имя.

У нас есть композиция «Татар улына» − «Татарским сыновьям». Эта песня не только про татар, она про все народы. Каждый должен знать свою историю, историю рода, края и большой родины. Тогда мы сможем сказать: это мы, вот наша история.

«Чтобы раскрыть нашу культуру, я бы внедрял нугай-курай»

– И короткий блиц-опрос. Какой инструмент стал для вас первым?

– Курай. Я научился играть на нем в 30 лет. Ноты знаю поверхностно, поэтому мне помогают музыканты. По образованию я художественный руководитель и режиссер: стихи, композиции, легенды − это мое. А по музыке обращаюсь к музыкантам.

– Какой забытый инструмент хотели бы использовать больше?

– Чтобы раскрыть нашу культуру, я бы внедрял нугай-курай. Нужно, чтобы у нас были отличительные моменты от других тюркских народов. Башкирский курай уже зарекомендовал себя, хотя у татар курай тоже есть. Мы бы играли на своих новых кураях. Я хочу, чтобы старинные тюркские инструменты − домбра, кубыз, курай − имели свою школу. Дай бог, в будущем так и будет.

– Есть ли в вашей музыке импровизация?

– Импровизация − это вершина мастерства. Мы идем к этому. Пока импровизации у нас мало, но мы развиваем эту тему. У нас сильные музыканты: Ильнар может часами импровизировать, Айдар − на любом строе. Я в этом плане слабее, заучиваю композиции, но подтягиваюсь к ним. И у нас получается.

– Как думаете, группа будет существовать в дальнейшем? И чего вы хотите добиться?

– Я очень хочу, чтобы мы все-таки нашли свое лицо, свое место в лице какой-то республиканской организации, которая будет поддерживать именно финансово. На данный момент у нас есть серьезные вопросы, которые мы пока не можем закрыть, потому что чем больше нас становится, тем сложнее тянуть финансовую составляющую. В первую очередь коллектив − это репертуар и костюмы. Дай бог, в будущем это будет.

Алсу Хайруллина

Фотографии предоставлены Русланом Габитовым