Руслан Безруков: «Я на КОСе четвертый раз, здесь постоянно что-то новое строится»

«Я на «Казаньоргсинтезе» четвертый раз, здесь постоянно что-то строится, что-то новое появляется», – поделился впечатлениями полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после экскурсии на предприятие. Игроки команды во главе с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным и главным тренером Рашидом Рахимовым сегодня прибыли на предприятие для презентации новой формы на сезон 2025/2026.

Во время визита футболисты Мирлинд Даку, Игор Вуячич и Илья Рожков впервые посетили комнату психологической разгрузки для сотрудников «Казаньоргсинтеза». Игроки испытали массажные кресла и другие аксессуары для отдыха. «Всем понравилось», – оценил Безруков. Отметим, комната психологической разгрузки — часть масштабной программы по улучшению условий труда, которая реализуется в «Казаньоргсинтезе» с 2022 года. За несколько лет на предприятии заработали четыре современные столовые и два новых центра здоровья. Сотрудники получили 17 новых экологичных и комфортных автобусов на метане. Все работники были оснащены комфортной, удобной и безопасной спецодеждой. В 2024 году сотрудники «Казаньоргсинтеза» переехали в первый обновленный административно-бытовой комплекс нового типа. Он стал частью единого пространства делового квартала, формируемого на территории предприятия.