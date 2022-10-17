Руслан Аюкин: «Буду рад, если в РПЛ сыграют «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик»

Клуб из Набережных Челнов стал, вероятно, главной сенсацией футбольного сезона в России. Капитан «КАМАЗа» Руслан Аюкин в интервью «ТИ-Спорт» раскрыл причины резвого старта татарстанской команды в Первой лиге, рассказал о принципиальности противостояния против «Рубина», а также выразил надежду отыграть в составе автозаводцев всю карьеру.

Руслан Аюкин: «Уже в 2012 году впервые дебютировал за основную команду в «КАМАЗе». Играю за нее и по сей день» Фото: fckamaz.ru

«Почему бы и не побить рекорд по количеству игр за клуб?»

Вы выступаете в «КАМАЗе» всю свою профессиональную карьеру. Для современного футбола это большая редкость. Как так вышло?

В первую очередь я коренной челнинец. Родился здесь, окончил школу, пошел на футбол. Начал заниматься им с семи лет и поступательно сначала прошел через молодежную команду, затем попал в дубль и уже в 2012 году впервые дебютировал за основную команду. Играю за нее и по сей день.

Были ли у вас когда-то варианты покинуть Челны? Или другие варианты вы даже не рассматривали?

Варианты были, конечно. Даже в это межсезонье мог перейти в другую команду, но поговорив с руководством и главным тренером, решил остаться здесь. Все-таки родной город и болельщики, которые отлично поддерживают команду и меня лично. Не хочется уходить от всего этого.

Как воспитанник команды, ощущаете ли вы какую-то дополнительную поддержку от местной публики?

Да, конечно. В личные сообщения в соцсетях пишут много слов поддержки, и на трибунах это очень хорошо чувствуется. Когда выхожу на поле в основе или на замену, слышу приветствия болельщиков. Все это так тепло, и для меня это очень многое значит.

У вас уже более 170 игр за «КАМАЗ». Много еще осталось до абсолютного рекорда?

Я не знаю точную информацию. Знаю лишь, что такие игроки, как Владимир Клонцак и Роберт Евдокимов, провели за 200 матчей. Так что мне до них еще далеко. Но надеюсь, что если все сложится, почему бы и не побить их рекорд?

Хотели бы отыграть в «КАМАЗе» всю карьеру? Стать для Набережных Челнов своим Франческо Тотти?

Если все сложится, а главный тренер и руководство будут во мне заинтересованы, то, конечно, хотелось бы доиграть карьеру в «КАМАЗе». Здесь все – и родители, и друзья, и близкие, и дочка вот два года назад родилась. За себя, за родной город и болельщиков: хочу всю свою жизнь провести с «КАМАЗом».

«Если посмотреть повторы некоторых игр, то, бывало, мы и в пустые ворота с метра не забивали. Как-то весной нас футбольный Бог наказывал, значит, что-то не так делали» Фото: fckamaz.ru

«Летом нас собрали, а мы все еще не знали, где будем играть»

Вы застали в Челнах немало тренеров. На ваш взгляд, этот «КАМАЗ» сильнейший за время вашего выступления?

У нас всегда была хорошая команда. Футбол такая игра, что когда ты побеждаешь, тебя все считают сильным, когда проигрываешь – слабым. Если даже брать прошлогоднюю команду, нам много не везло. Хорошо начали сезон, потом потеряли ключевых игроков и пошли вниз. А так вы правы, в этом году у нас серьезная команда. Всем есть что доказывать. Многие хотят показать себя и, возможно, уйти на повышение.

В прошлом сезоне вы летне-осеннюю часть сезона шли в верхней части, потом произошел спад. Причина только в оттоке игроков?

Я бы не назвал это спадом. Мы разговаривали об этом с главным тренером и всей командой. Если брать и анализировать весенние матчи, то никто нас явно не переигрывал. В футболе решают нюансы: они нам забивали голы, а мы не могли забить. Если посмотреть повторы некоторых игр, то, бывало, мы и в пустые ворота с метра не забивали. Как-то весной нас футбольный Бог наказывал, значит, что-то не так делали.

Зато летом вознаградил.

Да, летом вознаградил (смеется).

Что чувствовали в межсезонье, когда было непонятно, где будете играть? Следили ли как-то за прессой и ситуацией вокруг того же «Ротора»?

Нам дали отпуск, сказали быть на телефонах и ждать информации. Потом нас собрали, а мы все еще не знали, где будем играть. Конечно, все следили за новостями, надеялись, что мы останемся в Первой лиге, и хотели доказать, что мы заслуживаем здесь играть.

«Наиль Гамбарович [Магдеев] поставил задачу сохранить место в Первой лиге. Но это задача-минимум» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Был бы рад, если бы РПЛ представляли все три команды из Татарстана»

Какие были ожидания перед стартом сезона и какие цели озвучивало руководство клуба?

Президент наш Наиль Гамбарович [Магдеев] собрал всех нас и поставил задачу сохранить место в Первой лиге. Но это задача-минимум. Сейчас уже, наверное, он думает, что можно ставить задачу посерьезнее.

Мы недавно разговаривали с Наилем Гамбаровичем. Он высказал мысль, что РПЛ от Татарстана должен представлять «КАМАЗ», а не «Рубин».

Полностью с ним согласен. Но в идеале, конечно, я был бы рад, если бы РПЛ представляли все три наши команды: «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Это было бы просто супер. И для республики, и для болельщиков. Но чем черт не шутит, может, у татарстанских команд все получится уже в этом сезоне.

Также он говорил и про стадион, сравнивая последнюю посещаемость Казани и Набережных Челнов. Не зря ли 45-тысячную арену построили в столице?

Да, конечно, я слышал эту фразу. В первую очередь хочется сказать ему спасибо. Он большой молодец, что занялся клубом. Посещает почти все наши игры, и не только домашние, а еще и гостевые. Были в Грозном, Казани, Нижнекамске. Хотелось бы, чтобы в Челнах построили стадион хотя бы с крышей, чтобы болельщикам было комфортно сидеть и в дождливую, и в ветреную погоду.

«Наша главная сила в том, что работает вся команда. Нет каких-то индивидуальных игроков, все ответственны за командный результат» Фото: fckamaz.ru

«Ахметзянов – Клонцак – неплохой тандем молодости и опыта»

Вы выдали очень резвый старт. В чем главная сила «КАМАЗа»?

Наша главная сила в том, что работает вся команда. Нет каких-то индивидуальных игроков, все ответственны за командный результат. Все хотят добиваться только положительного результата, приносить пользу команде и двигаться вперед.

У вас в команде много опытных футболистов.

Да, опытные ребята ведут за собой молодых игроков. Никакой дедовщины у нас не присутствует, но уважение к старшим проявляется.

Говоря о молодых, в «КАМАЗе» еще и очень талантливая молодежь, которая находится в арендах: Толстопятов, Пальцев, Шамкин. Есть ли у них в будущем шансы заиграть в своих топ-клубах?

На самом деле да, они очень перспективные ребята. Их это мотивирует, они показывают хорошую игру, чтобы вернуться в свои топовые клубы. Они большие молодцы, на тренировках работают очень усердно. Есть футболисты, которые приезжают из Премьер-лиги и так не относятся к делу, как они.

Как работается с тренерским тандемом Ильдар Ахметзянов – Владимир Клонцак?

Ильдар Ахметзянов у нас главный тренер. Он управляет тренировочным процессом и занимается в теоретическом зале, ему помогает и делиться своим большим опытом Владимир Ярославович. Я думаю, это неплохой такой тандем молодости и опыта, который еще обязательно пошумит в Первой лиге.

«Рубин» – это принципиальный соперник и гранд российского футбола. Выйти против команды, которая обыгрывала «Барселону», – большая честь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Было принципиально сыграть с «Рубином», потому что я челнинец»

Вы челнинец до мозга костей. Для вас «Рубин» – это самый принципиальный соперник?

Конечно, «Рубин» – это принципиальный соперник и гранд российского футбола. Выйти против команды, которая обыгрывала «Барселону» – большая честь. И я очень рад, что у меня получилось сыграть в Казани. Жалко, что не выиграли, но ничего, еще побьемся с ними весной в Набережных Челнах.

Можно ли на данный момент назвать эту игру для вас самой большой в карьере?

Сложно сказать. В прошлом сезоне у нас была игра Кубка России с «Зенитом» на «Газпром Арене». Но было принципиально сыграть с «Рубином» именно потому, что я челнинец. Надеюсь, что мои самые большие матчи еще впереди.

Ожидали ли увидеть на трибунах «Ак Барс Арены» столько болельщиков в сине-белой атрибутике?

Было невероятно приятно увидеть так много наших болельщиков. На протяжении всей игры было слышно только их. Нам заранее сказали, что собирается огромный выезд и будут автобусы с болельщиками. Атмосфера на стадионе была невероятной.

«Было невероятно приятно увидеть так много наших болельщиков. Атмосфера на стадионе была невероятной» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что скажете по «Рубину» в этом сезоне? Пока что вы идете даже выше них в турнирной таблице.

«Рубин» – очень хорошая команда с сильными исполнителями и грамотным специалистом. Не знаю, почему у них пока не получается. Думаю, у них все наладится и Казань все равно выйдет в Премьер-лигу. Потому что уровень исполнителей у них очень хороший.

За соседями из Нижнекамска следите?

Да, конечно. Там у меня играет много друзей. Общаемся с ними, переживаем друг за друга. Следим за всеми командами из Татарстана и желаем им удачи в сезоне. Но только не в матчах с «КАМАЗом» (смеется).