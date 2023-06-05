Руслан Ахатов: Забота о детях – вклад в будущее нашей страны

В минувшие выходные татарстанское подразделение ПСБ приняло участие в празднике для детей сотрудников Волжского электромеханического завода. Тематическое мероприятие «В стране невыученных уроков» было приурочено ко Дню защиты детей и прошло на территории завода.

«Для ПСБ проекты и инициативы, направленные на поддержку детства, имеют особое значение, ведь забота о детях — это вклад в будущее нашей страны, — подчеркнул руководитель подразделения ПСБ в РТатарстане Руслан Ахатов. — Мы с удовольствием присоединились к празднику Волжского электромеханического завода, с которым ПСБ связывает многолетнее сотрудничество. Нашим юным друзьям хочется пожелать безоблачного и счастливого детства, как можно больше праздничных мгновений и незабываемых эмоций!».

Маленьких гостей в этот день ждала насыщенная программа развлечений, увлекательные активности, конкурсы, концертная программа. Даже родители на какое-то время вернулись в детство, с удовольствием водили хоровод и танцевали с ребятишками, играли в баскетбол со старшими детьми.