Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руслан Ахатов: Забота о детях – вклад в будущее нашей страны
В минувшие выходные татарстанское подразделение ПСБ приняло участие в празднике для детей сотрудников Волжского электромеханического завода. Тематическое мероприятие «В стране невыученных уроков» было приурочено ко Дню защиты детей и прошло на территории завода.
«Для ПСБ проекты и инициативы, направленные на поддержку детства, имеют особое значение, ведь забота о детях — это вклад в будущее нашей страны, — подчеркнул руководитель подразделения ПСБ в РТатарстане Руслан Ахатов. — Мы с удовольствием присоединились к празднику Волжского электромеханического завода, с которым ПСБ связывает многолетнее сотрудничество. Нашим юным друзьям хочется пожелать безоблачного и счастливого детства, как можно больше праздничных мгновений и незабываемых эмоций!».
Маленьких гостей в этот день ждала насыщенная программа развлечений, увлекательные активности, конкурсы, концертная программа. Даже родители на какое-то время вернулись в детство, с удовольствием водили хоровод и танцевали с ребятишками, играли в баскетбол со старшими детьми.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»