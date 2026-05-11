Рушан Аббясов: «Статус Казани – признание особой роли России как страны, где ислам имеет глубокие корни»

Мероприятия под эгидой статуса культурной столицы исламского мира открыла в Казани Международная премия Священного Корана. О том, что этот статус значит в исламском мире и как столицу Татарстана видят за рубежом, «Татар-информу» рассказал заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам муфтий Рушан Аббясов.





Рушан Аббясов: «Ислам на территории России имеет многовековую историю»

«В исламской традиции любое благое дело начинается с упоминания имени Всевышнего»

– Казань – культурная столица исламского мира. Что можете сказать о значении этого статуса для России? Что этот статус значит в мире?

– Присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира – это признание особой роли России как страны, где ислам имеет глубокие исторические корни и органично развивается в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Для нашей страны это, прежде всего, свидетельство доверия со стороны международного мусульманского сообщества и подтверждение того, что российский опыт мирного сосуществования религий и культур востребован и вызывает искренний интерес.

Ислам на территории России имеет многовековую историю. Мы помним, что в 2022 году по инициативе председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке Президента России Владимира Путина мы отметили на федеральном уровне 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии, а первые следы ислама на территории нашей страны восходят к временам сподвижников пророка Мухаммада (мир ему) и связаны с городом Дербент. Это важные исторические основания, которые формируют наше современное религиозное и культурное пространство.

Казань в этом контексте выбрана не случайно. Это один из крупнейших центров исламской культуры в Евразии, город, где на протяжении веков в добрососедстве развиваются разные религии и культуры. Сам Казанский Кремль – наглядный символ этого единства, где рядом расположены мечеть и православный храм, что отражает уникальный опыт гармоничного сосуществования.

В мировом контексте этот статус подчеркивает открытость России к диалогу с исламским миром, ее готовность выступать площадкой для культурного, духовного и гуманитарного взаимодействия. Казань становится точкой притяжения для ученых, богословов, деятелей культуры и общественных лидеров, способствуя укреплению связей между народами и формированию атмосферы взаимного уважения и сотрудничества.

Безусловно, в современном мире этот статус также воспринимается как знак высокого уважения со стороны стран исламского мира к России и ее мусульманскому сообществу, а также как подтверждение того, что наш путь развития, основанный на традиционных духовно-нравственных ценностях и взаимном уважении, находит отклик и поддержку на международной арене.

– Почему важно, чтобы серию культурных мероприятий открыла Международная премия Священного Корана?

– В исламской традиции любое благое дело начинается с упоминания имени Всевышнего. Это не просто устоявшаяся норма, а глубокий духовный принцип, задающий правильный настрой и смысл всему последующему.

Именно поэтому символично и по-настоящему значимо, что программа года «Казань – культурная столица исламского мира» открывается Международной премией Священного Корана, то есть звучанием Божественного Слова. Убежден, что такой духовный старт будет с теплотой воспринят в исламском мире и получит высокую оценку как проявление уважения к традиции и к самим истокам исламской культуры.

В определенной степени это и наше осмысленное нововведение. Мы не встречали, чтобы в других странах проведение года культурной столицы начиналось именно с чтения аятов Священного Корана. Такой подход подчеркивает приоритет духовных ценностей и задает высокую смысловую планку всей последующей программе.

Важно и то, что подобный формат объединяет в себе духовное содержание и современную культурную форму. Через конкурс, через художественные постановки, через живое звучание Корана мы не только сохраняем традицию, но и делаем ее понятной и близкой для широкой аудитории – как в России, так и за ее пределами.

Уверен, что такой подход будет воспринят с интересом и, возможно, станет ориентиром для других стран, стремящихся органично соединить духовное наследие и современные культурные практики.

«Мы стремимся обращаться к интеллигенции, государственным служащим, деятелям культуры и искусства, молодежи, людям разных взглядов и профессий»

– Какова цель проведения этого мероприятия в России? Какие смыслы вы в него закладываете?

– Участники наших мероприятий – признанные на международном уровне знатоки Корана и мастера искусного, красивого чтения Священного Писания, призеры многих международных конкурсов и премий.

Наша цель – дать возможность каждому человеку в нашем многонациональном обществе прикоснуться к первоисточнику ислама – Священному Корану. Через искусство, через красоту исполнения священных аятов мы стремимся донести до сердец людей истинные смыслы Божественного Откровения.

Сам Всевышний Творец называет Коран верным руководством для людей – источником, в котором человек может черпать вдохновение, находить успокоение, исцеление и ответы на самые разные вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Порой человека постигают уныние, отчаяние, тревога, и именно истинная вера во Всевышнего Аллаха, осознание его близости, помощи и поддержки помогают преодолеть жизненные испытания. Этими смыслами и пронизаны аяты Священного Корана, которые звучат в том числе со сцен ведущих залов России.

Мы давно вышли за пределы исключительно пространства мечетей. Для тех, кто хочет услышать чтение Корана, двери мечетей всегда открыты.

Но есть люди, которые, возможно, пока не готовы прийти в мечеть. Поэтому мы стремимся обращаться и к интеллигенции, государственным служащим, деятелям культуры и искусства, к молодежи, к людям разных взглядов и профессий, чтобы через красоту коранического чтения и духовно-просветительские постановки раскрывать перед ними глубину исламской традиции.

Одна из моих любимых сур, которая часто звучит из уст именитых чтецов, – сура «ар-Рахман». Она напоминает нам о необходимости каждый день находиться в состоянии благодарности Всевышнему Аллаху за те блага, которые нас окружают. В аятах этой суры, как и во многих других аятах Корана, перечисляются многочисленные милости, которыми Создатель одарил человека. Господь обращает наше внимание и на знамения в нас самих: уже за возможность видеть, слышать, созидать и достойно жить мы должны быть благодарны Творцу.

Как сказано в Священном Коране, призывать на путь Аллаха следует с мудростью и добрым увещеванием. Именно этот принцип лежит в основе наших мероприятий: не отталкивать, а открывать; не назидать формально, а говорить с человеком языком красоты, смысла и духовной глубины.

– В этом году в конкурсе нет финалистов из России. Сколько российских чтецов в нем участвовало и почему, по вашему мнению, они не прошли? Оцените российскую школу хафизов и чтецов.

– В отборочном этапе приняли участие представители порядка 30 стран – это были чтецы исключительно высокого уровня, лауреаты и призеры крупнейших международных конкурсов. Конкуренция была крайне высокой, и, к сожалению, по итогам оценки жюри наши участники не вошли в число финалистов.

При этом мы неизменно высоко оцениваем российскую школу хафизов и чтецов. За последние годы в России сформировалась сильная школа хифза – заучивания Священного Корана. Наши представители регулярно демонстрируют достойные результаты на международной арене, становясь победителями и призерами престижных конкурсов.

В качестве примера можно привести таких чтецов, как Айемиддин Фархудинов, ставший первым из россиян победителем Московского международного конкурса чтецов Корана, Ахмад Шахмамедов, занявший призовое место на международной премии в Танзании, а также Сулейман Бикмаев, показавший высокий результат на конкурсе в Египте, и многих других.

В то же время, если говорить о номинации «тилява», то есть о культуре правильного и мелодичного чтения Корана с глубоким пониманием смыслов и передачей их через интонацию, здесь нам еще предстоит определенная работа. Это очень тонкое искусство, требующее не только знания текста, но и высокого уровня исполнительского мастерства, владения макамами и способности передавать содержание аятов через голос.

Уверен, что это вопрос времени. У российской школы есть прочная основа, есть талантливые молодые чтецы, и по мере накопления опыта и развития этой традиции мы будем видеть все более высокие результаты и в этой номинации.

«Казань и Москва становятся точками притяжения, где духовная повестка естественным образом дополняется культурным и туристическим интересом»

– Как за рубежом относятся к премиям хафизов, которые проводят в России?

– В целом к российским конкурсам и премиям Священного Корана за рубежом относятся с большим уважением. Это подтверждается как высоким уровнем участников, так и признанием со стороны международного сообщества. Например, Московский международный конкурс чтецов Корана был отмечен Дубайской международной премией как один из лучших в мире, а в 2010 году вошел в программу ЮНЕСКО. Всемирной исламской лигой наш Московский международный конкурс Корана был отмечен специальной премией. Это говорит о признании высокого уровня организации и содержательной глубины наших мероприятий.

Казань сегодня – это без преувеличения узнаваемый бренд в исламском мире, один из ключевых центров исламской культуры в Евразии. Присвоение ей статуса культурной столицы исламского мира лишь укрепляет этот авторитет. Иностранные гости, безусловно, ощущают особую атмосферу этого города – его многовековую историю, гармоничное сосуществование религий и культур, уникальное сочетание традиций Востока и Запада.

Вместе с тем и Москва, и Казань воспринимаются как важные площадки для проведения крупных международных мероприятий. Москва – как столица государства и центр деловой, общественной и международной активности, Казань – как духовно-культурный центр мусульман России. В этом смысле города не противопоставляются, а дополняют друг друга.

Важно отметить и то, что такие мероприятия выполняют важную гуманитарную миссию, популяризирующую всю красоту нашего многонационального общества. За последние десятилетия представление о мусульманах России и нашем обществе в целом за рубежом существенно изменилось. Это стало возможным благодаря огромным усилиям нашего Президента Владимира Владимировича Путина, системной работе Министерства иностранных дел и других профильных ведомств. Большую роль играют и Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Духовное управление мусульман Российской Федерации под руководством моего руководителя и учителя Главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Уверен, что участие известных чтецов, богословов и общественных и религиозных деятелей в мероприятиях Духовного управления мусульман РФ способствует формированию более объективного и глубокого образа нашей страны.

Характерный пример – визит имам-хатыба Заповедной мечети Пророка (мир ему) в Медине Абдульмухсина Аль-Касима, который посетил Москву, Казань и регионы Северного Кавказа. По возвращении он собрал своих учеников и коллег, чтобы поделиться впечатлениями, продемонстрировал фото- и видеоматериалы и отметил, что Россия открылась ему с совершенно новой стороны. Более того, он выразил намерение подготовить отдельное исследование, посвященное российскому исламу. Такие личные свидетельства авторитетных религиозных деятелей играют важную роль в формировании доверия и интереса к нашей стране.

Когда признанные чтецы, имеющие многомиллионную аудиторию, приезжают в Россию и делятся своими впечатлениями, показывают красоту наших городов, уровень организации мероприятий и атмосферу открытости, это производит сильное впечатление и способствует укреплению доверия и взаимопонимания.

Важно и то, что такие мероприятия оказывают и практическое влияние, в том числе на развитие туристических и гуманитарных связей. Мы видим устойчивый рост интереса к России со стороны гостей из стран исламского мира. Люди приезжают не только для участия в мероприятиях, но и для знакомства с культурой, историей и современной жизнью наших регионов.

Это находит отражение и в городской среде: в Москве, к примеру, информация для туристов, элементы навигации и сервисы все чаще дублируются на арабском и китайском языках, что свидетельствует о растущем международном интересе и адаптации инфраструктуры под запросы иностранных гостей. В этом смысле Казань и Москва становятся точками притяжения, где духовная повестка естественным образом дополняется культурным и туристическим интересом.

Можно сказать, что Международная премия Священного Корана и другие подобные инициативы становятся не только значимыми культурно-религиозными событиями, но и важным инструментом народной и духовной дипломатии, объединяющим людей и народы.

– Россия по уровню организации мероприятий может задавать тренды для мировых конкурсов хафизов?

– Российские конкурсы и премии Священного Корана действительно обладают рядом особенностей, которые уже сегодня вызывают интерес и находят отклик за рубежом. Мы стараемся не просто проводить соревнование, а создавать целостное культурно-духовное пространство, в котором раскрывается глубина Священного Писания.

В частности, одним из таких направлений стал формат театрализованных духовно-просветительских постановок, органично дополняющих чтение Корана. Через художественные образы, сценографию, музыку и живое исполнение аятов мы стремимся передать смыслы Откровения более широко и доступно для зрителя. Для многих стран исламского мира такой синтез традиции и современной культурной формы стал новым и во многом вдохновляющим опытом.

Отдельное внимание мы уделяем развитию номинации «тилява». Этот акцент также способствует росту интереса к исполнительскому мастерству чтецов и повышению общего уровня конкурсов.

В определенной степени можно сказать, что такой подход является нашим вкладом в развитие международного движения коранических конкурсов. Мы видим, что отдельные элементы, будь то сценические решения, формат подачи или акценты в оценке, начинают находить отражение и в практике наших зарубежных партнеров.

Кроме того, сама идея начинать крупные культурные программы с чтения Священного Корана, задавая тем самым духовный вектор всему последующему содержанию, также воспринимается как интересная и значимая инициатива. Уверен, что по мере развития сотрудничества и обмена опытом подобные подходы будут и дальше распространяться, способствуя укреплению духовной составляющей международных культурных проектов.

«Уверен, что масштабная программа позволит не только достойно представить Казань на международной арене, но и станет ориентиром для других стран»

– Как сегодня выстраиваются отношения России с исламским миром? Как подобные мероприятия влияют на эти отношения?

– Отношения России с исламским миром сегодня развиваются поступательно. Важную роль в этом процессе играют мусульмане России, которые выступают естественным мостом для выстраивания диалога, укрепления взаимопонимания и расширения гуманитарных связей.

Председатель ДУМ РФ, Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин на протяжении десятилетий последовательно развивает направление общественной и духовной дипломатии. Сегодня результаты этой работы особенно востребованы и находят практическое воплощение в конкретных международных инициативах и проектах.

Такие мероприятия, как Международная премия Священного Корана, международные конференции, выставки и форумы, способствуют укреплению авторитета России в исламском мире. Они создают пространство для открытого диалога, обмена опытом и установления доверительных контактов между религиозными, общественными и государственными деятелями.

Особое значение имеет формат так называемой общественной дипломатии, когда взаимодействие строится не только на уровне официальных переговоров, но и через личное общение, совместные проекты, культурные и образовательные инициативы.

Эта работа имеет и вполне конкретное практическое измерение – международные конференции, выставки, в том числе «Традиции ислама в России», прошедшие в ряде государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также совместные культурно-просветительские инициативы с партнерами из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Существенную роль в развитии этого диалога играют и такие площадки, как Международный форум «Россия – Исламский мир», и деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», направленные на укрепление гуманитарного, культурного и экономического сотрудничества.

Важно, что сегодня это взаимодействие выходит на качественно новый уровень – от взаимного знакомства к устойчивому партнерству, основанному на доверии, общих ценностях и стремлении к созидательному развитию.

– Каждый конкурс приурочен к официально объявленному Году в России?

– Каждый конкурс и его творческое наполнение соотносится с ключевыми событиями текущего года, будь то экологическая направленность, семейные ценности, чествование защитников Отечества. Разумеется, объявленный 2026 год Президентом России Годом единства народов России нашел прямое отражение в содержании программы торжественной церемонии закрытия Международной премии Священного Корана.

Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть символичность проведения наполненной духовностью и красотой торжественной церемонии Международной премии в качестве первого мероприятия в программе года «Казань – культурная столица исламского мира». Нам было важно не только подчеркнуть красоту и самобытность столицы Татарстана, но и показать ее многовековую связь с исламской цивилизацией, ее историческую и духовную глубину.

При этом постановка адресована не только зарубежным гостям, но и нашим соотечественникам. В ее основе лежали размышления о значении традиционных духовно-нравственных ценностей, обращение к важным страницам истории мусульман России, а также тема преемственности поколений.

Особую выразительность действию придало живое звучание Священного Корана: в ходе постановки одни из лучших кари (чтецов, – прим. Т-и) мира не только исполняли аяты, но и состязались за призовые места, что придало происходящему особую динамику и глубину.

В целом программа года «Казань – культурная столица исламского мира» отличается насыщенностью и многообразием. Она включает широкий спектр культурных, образовательных и общественных мероприятий, каждое из которых раскрывало различные грани исламской цивилизации и ее взаимодействия с российским обществом.

Уверен, что такая содержательная и масштабная программа позволит не только достойно представить Казань на международной арене, но и оставит заметный след, став ориентиром для проведения подобных инициатив в других странах.

«Наряду с традиционными форматами к участию в «Алтын минбар» принимаются современные формы экранного искусства»

– Организация таких масштабных конкурсов сопряжена с большими расходами. Как вы выстраиваете работу с партнерами и спонсорами, в том числе из стран исламского мира?

– Организация международных мероприятий такого уровня действительно требует значительных ресурсов – как организационных, так и финансовых. Однако важно подчеркнуть, что речь идет не просто о поиске спонсоров, а о выстраивании долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии и общих ценностях.

Наши зарубежные партнеры, в том числе из стран исламского мира, видят, что ислам в России развивается, что реализуются созидательные, социально значимые проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных основ общества. Именно это становится основой для их участия и поддержки. При этом важно отметить, что речь идет не о навязывании каких-либо подходов, а о равноправном сотрудничестве во благо общества.

Показательным примером такого взаимодействия стала поддержка инициативы проведения Международной премии Священного Корана со стороны Рустама Нургалиевича Минниханова. По его поручению Министерство культуры Республики Татарстан оказало всестороннюю поддержку в организации и проведении данного значимого мероприятия. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность Рустаму Нургалиевичу, а также министру культуры Республики Татарстан Ираде Аюповой за внимание и содействие в реализации этого важного проекта.

Важную роль сыграло и международное сотрудничество. В месяц Рамадан в рамках ифтара состоялась встреча делегации во главе с Председателем ДУМ РФ, Главным муфтием шейхом Равилем Гайнутдином с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе этой встречи была достигнута договоренность о поддержке инициативы проведения премии, и Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар выступило соорганизатором мероприятия. Это стало наглядным примером того, как выстраиваются партнерские отношения на основе взаимного уважения и доверия.

Вместе с тем активное участие в реализации подобных инициатив принимают и российские предприниматели и организации. Это может быть самая разная поддержка – от информационного содействия и предоставления площадок до участия в обеспечении логистики, питания и технического сопровождения мероприятий. Такой формат взаимодействия соответствует лучшим международным практикам.

Важную роль играет и многолетняя работа по развитию международных связей. Доверие не возникает одномоментно – оно формируется годами через совместные проекты, встречи, диалог. В этом смысле можно говорить о переходе от простого взаимодействия к устойчивому партнерству.

Таким образом, поддержка наших проектов – это результат системной, последовательной работы, основанной на взаимном уважении, доверии и стремлении к реализации богоугодных и общественно значимых инициатив.

– Кинофестиваль «Алтын минбар»: какие анонсы или новости по грядущему фестивалю? И как в его концепции будет отражен статус Казани как культурной столицы исламского мира?

– XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» пройдет с 4 по 8 сентября в Казани. Стоит отметить, что с момента основания фестиваля и по сей день его президентом является Председатель ДУМ РФ, Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин, что во многом определяет ценностную направленность киносмотра. По инициативе Председателя ДУМ РФ учрежден специальный приз «За духовность в киноискусстве», что подчеркивает особое внимание к содержательной составляющей кинематографа.

Ключевое место в программе традиционно занимают гуманистические смыслы, присущие всем авраамическим религиям, – темы милосердия, справедливости, нравственного выбора и ответственности человека. С каждым годом расширяется география участников: растет число представителей мусульманских стран, а также увеличивается количество сильных отечественных работ.

Наряду с традиционными форматами, включая национальные сериалы на татарском языке, к участию принимаются современные формы экранного искусства – вертикальные и веб-сериалы. Уже подано более 230 заявок в различных номинациях, что свидетельствует о высоком интересе к фестивалю.

Статус Казани как культурной столицы исламского мира найдет отражение как в тематике представленных работ, так и в общей концепции фестиваля, усиливая его роль как международной площадки культурного диалога и взаимопонимания.

Муфтий Рушан Аббясов – заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области, председатель оргкомитета Московского международного конкурса чтецов Корана и проходящей под его эгидой Международной премии Священного Корана.

Родился 16 октября 1981 года в Москве.

С 1999 по 2001 год учился на факультете теологии Московского исламского института.

В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (ныне РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2015 году окончил магистратуру РАНХиГС по специализации «Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений».

Защитил диссертацию на тему «Современная социальная доктрина ислама» и получил степень кандидата философских наук в РАНХиГС в 2018 году.

С 2010 года – муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области.

Имеет медаль мусульман России «За духовное единение» (2011), благодарность мэра Москвы за большой вклад в развитие социально-экономических и культурных связей между городом Москвой и Республикой Татарстан (2013), благодарность Президента Республики Татарстан (2015), благодарственное письмо Президента Российской Федерации (2018).