РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по допинговому делу, но лишило ее золота ЧР

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала информацию об итоговом решении дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Российская сторона признала спортсменку невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом РУСАДА признала факт нарушения, но вины или халатности со стороны Валиевой в случившемся не обнаружила.

В связи с этим фигуристка будет лишена золотой награды, завоеванной на чемпионате России в декабре 2021 года, на котором и была взята положительная допинг-проба.

WADA подаст апелляцию на данное решение РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее в этот же суд было подано обращение с призывом дисквалифицировать фигуристку сроком на четыре года.

Напомним, о положительной допинг-пробе Валиевой стало известно по ходу Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.