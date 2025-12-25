РУСАДА дисквалифицировала легкоатлета Великоцкого
РУСАДА отстранил от соревнований легкоатлета Никиту Великоцкого на 15 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте дисциплинарного антидопингового агентства.
Спортсмен получил дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своём местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 31 июля 2025 года (с учетом отбытого срока временного отстранения 23 июня 2025 года).
Никита Великоцкий является обладателем юношеского рекорда России в эстафете с барьерами (4х110 м за 59,67 секунды). Также в июле 2025 года ему было присвоено звание мастера спорта России.