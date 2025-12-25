РУСАДА дисквалифицировала легкоатлета Великоцкого

Фото: minsport.alania.gov.ru

РУСАДА отстранил от соревнований легкоатлета Никиту Великоцкого на 15 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте дисциплинарного антидопингового агентства.

Спортсмен получил дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своём местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 31 июля 2025 года (с учетом отбытого срока временного отстранения 23 июня 2025 года).

Никита Великоцкий является обладателем юношеского рекорда России в эстафете с барьерами (4х110 м за 59,67 секунды). Также в июле 2025 года ему было присвоено звание мастера спорта России.