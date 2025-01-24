РУСАДА: дело Валиевой по допинговому скандалу для нас закрыто

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что дело фигуристки Камилы Валиевой закрыто для организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Логинова также отметила, что РУСАДА предоставит информацию по делу, если его запросит Федеральный суд Швейцарии.

«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS, связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», –передает слова Логиновой РИА Новости.

Ранее пресс-служба Федерального суда Швейцарии сообщала РИА Новости, что Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая выиграла Олимпиаду в Пекине, на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. По окончании расследования допингового дела фигуристки ISU перераспределил медали командного турнира Игр-2022. Золото присудили США, серебро – Японии, России же досталась бронза.